Σύντομη αποδείχθηκε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο 500άρι τουρνουά του Βερολίνου, καθώς ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από την Βικτόρια Αζαρένκα με 2-0 σετ (6-4, 6-2).

Η Ελληνίδα τενίστρια δέχθηκε την τέταρτη της ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στην Λευκορωσίδα και ξεκίνησε με το… αριστερό την περιπέτειά της στη σεζόν του γρασιδιού.

Η Μαρία είχε τις στιγμές της στο παιχνίδι, αλλά δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί, με την Βικτόρια Αζαρένκα να ξεδιπλώνει στο κορτ την ποιότητά της και την εμπειρία της και να φτάνει στη νίκη και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Βερολίνου.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστριες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 3-3, όταν η Αζαρένκα πίεσε την Σάκκαρη και κατάφερε να κάνει μπρέικ για 4-3. Στη συνέχεια η Βικτόρια υπερασπίστηκε το σερβίς της και με 6-4 έκανε το 1-0 και το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα τενίστρια δέχθηκε δύο συνεχόμενα μπρέικ και η Λευκορωσίδα προηγήθηκε με 4-0, βάζοντας τις βάσεις για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η Σάκκαρη μείωσε σε 4-1 και 5-2, αλλά η Αζαρένκα με 6-2 έκανε το 2-0 και πέρασε στον επόμενο γύρο.

Hanging tough 💪@vika7 passes Sakkari’s test and is into the next round after a straight set win! #ecotransLadiesOpen pic.twitter.com/HmlH3OPqJT

— wta (@WTA) June 18, 2024