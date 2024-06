Η Μπαρτσελόνα αφήνει τον Χεζόνια και πάει για άλλον φόργουορντ (pic)

Η Μπαρτσελόνα έψαξε τη μεγάλη… βόμβα με τον Μάριο Χεζόνια, όμως όπως όλα δείχνουν η υπόθεση δεν θα προχωρήσει παρότι οι δύο πλευρές φαίνεται να είχαν υπογράψει προσύμφωνο για να επιστρέψει ο Κροάτης στην Καταλονία.

Οι «μπλαουγκράνα» άφησαν λοιπόν τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και έχουν ήδη στρέψει την προσοχή του σε μια άλλη περίπτωση παίκτη που φαίνεται πως αρέσει στον νέο προπονητή της ομάδας, Ζοάν Πενιαρόγια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ντονάτας Ούρμπονας, η Μπαρτσελόνα είναι πολύ κοντά στο να κάνει δικό της τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στη Μονακό όμως είναι κοντά στο να αποχωρήσει και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους «μπλαουγκράνα».

Jaron Blossomgame is in advanced talks with Barcelona, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 17, 2024