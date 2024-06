Έξω φρενών η κοινή γνώμη της Βρετανίας με την αστυνομία του Σάρεϊ. Μέχρι και ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών απαιτεί «επείγουσες εξηγήσεις» για την «σκληρή» προσπάθεια σύλληψης του περιπλανώμενου ζώου. Συγκεκριμένα ο Τζέιμς Κλέβερλι ζήτησε από την αστυνομία του Σάρεϊ να δώσει «πλήρεις και επείγουσες εξηγήσεις» μετά από πλάνα που έδειξαν αστυνομικούς να χρησιμοποιούν ένα αυτοκίνητο για να εμβολίσουν μια αγελάδα που δραπέτευσε.

Τα πλάνα αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και έδειχναν αστυνομικούς να εμβολίζουν δύο φορές την αγελάδα με το περιπολικό τους, ενώ ένας παρευρισκόμενος μάρτυρας ακούγεται να φωνάζει:

Σε ανάρτησή του στο X, ο Κλέβερλι έγραψε: «Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία λογική ανάγκη για αυτή την ενέργεια. Ζήτησα μια πλήρη, επείγουσα εξήγηση για αυτό. Φαίνεται να είναι αχρείαστα «βαρύς» χειρισμός». Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, αφού η αστυνομία του Σάρεϊ έλαβε αναφορές για μια αγελάδα που κυκλοφορούσε σε διάφορους κεντρικούς δρόμους στην περιοχή Staines-upon-Thames. Σύμφωνα με την αστυνομία, έλαβε αναφορές ότι η αγελάδα επιτίθετο σε μέλη του κοινού και είχε προκαλέσει ζημιές σε ένα αυτοκίνητο.

I can think of no reasonable need for this action.

I’ve asked for a full, urgent explanation for this.

It appears to be unnecessarily heavy handed. https://t.co/FsNnA9iQ2R

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) June 15, 2024