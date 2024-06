Σοκ στη Μίλγουολ: Έφυγε από την ζωή ο Ματίγια Σάρκιτς σε ηλικία 26 ετών

Σοκ προκαλούν τα νέα από το Μαυροβούνιο, σύμφωνα με τα οποία ο Ματίγια Σάρκιτς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 26 ετών.

Ο διεθνής τερματοφύλακας της Μίλγουολ βρισκόταν τις τελευταίες μέρες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Μπούντβα, και ήταν άρρωστος, χωρίς να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος. Μάλιστα, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και σήμερα το πρωί (15/6) άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σάρκιτς αρρώστησε στο διαμέρισμα όπου διέμενε, ενώ δεν μεταφέρθηκε σε κάποιο νοσοκομείο.

Ο διεθνής γκολκίπερ ξεκίνησε την καριέρα του στις νεότερες κατηγορίες της Άντερλεχτ και στη συνέχεια μετακόμισε στην Άστον Βίλα, η οποία ήταν και η πρώτη επαγγελματική ομάδα στην καριέρα του.

Ακολούθησε η μεταγραφή στη Γουλβς, αλλά δεν έπαιξε ποτέ με τους «λύκους» στην Premier League, ενώ παραχωρήθηκε δανεικός σε Σριούσμπερι και Μπέρμιγχαμ.

Ο τελευταίος σύλλογος στην καριέρα του ήταν η Μίλγουολ και την περασμένη σεζόν έπαιξε σε 31 αγώνες.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

— Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024