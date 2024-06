«Συμφωνία Μπαρτσελόνα – Πεναρόγια για δύο χρόνια» (pic)

Μετά την αποχώρηση του Ρότζερ Γκριμάου η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου προπονητή που θα καθίσει στον πάγκο της και θα την οδηγήσει στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι πολλά, με εκείνα των Τσάβι Πασκουάλ και Δημήτρη Ιτούδη να είναι τα πιο… ηχηρά, όμως όπως όλα δείχνουν οι Καταλανοί δεν θα καταλήξουν σε κανέναν από αυτούς τους δύο, αλλά σε έναν άλλο Ισπανό.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος τονίζει πως η συμφωνία των δύο πλευρών θα έχει ισχύ για δύο χρόνια, με τον Ισπανό να επιστρέφει στη Euroleague. Θυμίζουμε πως ο Πενιαρόγια έχει καθίσει στον πάγκο της Μπασκόνια την περσινή αγωνιστική περίοδο και για λίγο στις αρχές της φετινής, ενώ έχει βρεθεί και στη Βαλένθια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως έχει πάρει δύο σερί BCL (2020, 2021) με την Μπούργος.

Ένας έμπειρος προπονητής, που μπορεί να δώσει στην Μπαρτσελόνα την ηρεμία που χρειάζεται και να την οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες, εντός και εκτός συνόρων.

Joan Peñarroya to FC Barcelona is a done deal.

2 year contract with Barça for former Baskonia and Valencia Head Coach.#Basketball #Baloncesto #FCB #FCBarcelona #Barcelona #Barça #EuroLeague #EuroLiga #ACB #LigaEndesa #Basquethttps://t.co/nTdpzRPLyk

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 13, 2024