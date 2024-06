Οι Σακραμέντο Κινγκς και τα δεδομένα για Σάσα Βεζένκοφ

Εδώ και λίγες μέρες γίνεται ένας μικρός χαμός με κεντρικό πρόσωπο τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που τον διαχειρίστηκαν οι Σακραμέντο Κινγκς στην πρώτη του σεζόν, ζητώντας να αποχωρήσει. Ένας από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ των «βασιλιάδων» στις ΗΠΑ, έρχεται για να δώσει μια νέα τροπή στα γεγονότα, τόσο όσον αφορά το μέλλον του παίκτη, όσο και τις προθέσεις που έχει η ομάδα του Μάικ Μπράουν.

Συγκεκριμένα, ο Σον Κάνινγκχαμ με ανάρτησή του τονίζει πως όντως ο Βούλγαρος φόργουορντ δεν είναι χαρούμενος με τον χρόνο συμμετοχής του, όμως δεν σκέφτεται να αφήσει το ΝΒΑ και να επιστρέψει στην Ευρώπη, θέλοντας να τιμήσει το συμβόλαιο που έχει υπογράψει. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι Κινγκς θα ήθελαν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, όμως έχουν τα μάτια τους και στην αγορά για κάποιο ενδεχόμενο trade που θα στείλει τον Βεζένκοφ σε μια ομάδα που θέλει να του δώσει περισσότερα λεπτά στο παρκέ.

While Sasha Vezenkov remains frustrated with the lack of playing time in his first NBA season with the Sacramento Kings, I’m told by several sources that there is no truth to the report of his desire to leave the NBA. One source close to Vezenkov called the report “off base” and…

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) June 13, 2024