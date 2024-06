Η αναφερόμενη γέννηση ενός σπάνιου λευκού βουβαλιού στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν των ΗΠΑ εκπληρώνει μια προφητεία των Λακότα που προμηνύει καλύτερους καιρούς, σύμφωνα με μέλη της φυλής των αυτοχθόνων αμερικανών, τα οποία προειδοποίησαν ότι είναι επίσης ένα μήνυμα ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προστασία της γης και των ζώων της, ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

«Η γέννηση αυτού του μοσχαριού είναι ταυτόχρονα ευλογία και προειδοποίηση. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα», δήλωσε ο αρχηγός Arvol Looking Horse, πνευματικός ηγέτης των Lakota, Dakota και Nakota Oyate στη Νότια Ντακότα. Η γέννηση του ιερού μοσχαριού έρχεται μετά από τον βαρύ χειμώνα το 2023 που οδήγησε χιλιάδες βουβάλια του Yellowstone, γνωστά και ως βίσονες, σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Περισσότεροι από 1.500 σκοτώθηκαν, στάλθηκαν για σφαγή ή μεταφέρθηκαν σε φυλές που προσπαθούσαν να ανακτήσουν την κηδεμονία ενός ζώου με το οποίο οι πρόγονοί τους ζούσαν μαζί για χιλιετίες. Η Έριν Μπράατεν από το Kalispell τράβηξε αρκετές φωτογραφίες του μοσχαριού λίγο μετά τη γέννησή του στις 4 Ιουνίου στην κοιλάδα Lamar Valley στη βορειοανατολική γωνία του πάρκου. Η οικογένειά της επισκεπτόταν το πάρκο όταν εντόπισε «κάτι πραγματικά λευκό» ανάμεσα σε ένα κοπάδι βίσωνα στην απέναντι όχθη του ποταμού Lamar.

Η κυκλοφορία σταμάτησε ενώ οι βίσονες διέσχιζαν το δρόμο, οπότε η Μπράατεν έβγαλε τη φωτογραφική της μηχανή από το παράθυρο για να ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά με τον τηλεφακό της. «Κοίταξα και ήταν αυτό το λευκό μοσχάρι βίσονα. Και έμεινα εντελώς, εντελώς άφωνη», είπε.

Celebrate and rejoice with me. A rare baby white bison has joined us here on earth. Lakota Chief Arvol Looking Horse, 19th keeper of the Sacred White Buffalo Calf Pipe and Bundle, said that baby’s arrival is blessing and a warning. That we (humans) need to do more to protect the… pic.twitter.com/qtlmax3uD5

— Lakota Man (@LakotaMan1) June 12, 2024