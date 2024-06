Συναγερός εξαιτίας των πλημμυρών σε περιοχές του Σίδνεϊ

Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σήμερα Σάββατο εκτεταμένες πλημμύρες στο Σίδνεϊ, την πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, όπου περισσότεροι από 10 άνθρωποι διασώθηκαν και οι αρχές υποχρεώθηκαν να εκδώσουν εντολές εκκένωσης για ορισμένα προάστια (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο έντονων πλημμυρικών φαινομένων

More than a dozen people have been rescued from floodwaters overnight in Sydney, with evacuation warnings still in place across the city. #9News FLOODS https://t.co/D0dn4lk5Rc pic.twitter.com/pKSZatKNjO — 9News Australia (@9NewsAUS) June 7, 2024

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι έστησαν 13 επιχειρήσεις διάσωσης και έλαβαν 297 κλήσεις για βοήθεια από κατοίκους του Σίδνεϊ λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

A huge downpour in Sydney overnight which caused the Warragamba Dam to overflow has resulted in dozens of flood rescues and road closures. No one was killed or injured, but emergency teams were left frustrated by drivers refusing to stay away from flooded roads | @danielsutton10 pic.twitter.com/5nVTC693Vd — 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) June 7, 2024

Εντολές εκκένωσης

Οι αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέδωσαν δέκα εντολές εκκένωσης για τα βορειοδυτικά προάστια του Σίδνεϊ.

Parts of Sydney are on flood alert after Warragamba Dam began to spill over, with some areas of NSW copping more than double their monthly average rainfall. pic.twitter.com/RuKjIkjtHJ — The Project (@theprojecttv) June 7, 2024

There are flood warnings across much of Sydney’s west, with residents on the upper Nepean River facing a nervous night ahead. @EeRamsay #9Newsq LATEST: https://t.co/7btLj1Fw8b pic.twitter.com/1KcAPCNbQl — 9News Sydney (@9NewsSyd) June 7, 2024

Πηγή: ΑΠΕ