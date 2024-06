Το εντυπωσιακό κάστρο που κάποτε φιλοξενούσε μια ξεχασμένη πριγκίπισσα

Το κάστρο της Πολωνίας έχει πάνω από επτακόσια χρόνια ιστορίας, η οποία ξεκινάει από τον 13ο αιώνα, όταν χτίστηκε από τον δούκα Bolco I the Strict.

Στους αιώνες που ακολούθησαν, το κάστρο υπέστη αρκετές τροποποιήσεις και ανακατασκευές.

«Τα περιοδικά όπως το Vanity Fair ήταν γεμάτα με ιστορίες για τη Daisy, για τα ρούχα που φορούσε και τα πάρτι που διοργάνωνε», δήλωσε ο ο Matt Mykytyszyn, ιδρυτής του Ιδρύματος Daisy von Pless κάποτε στο BBC.

Επίσης, με την πάροδο των χρόνων αρκετές βασιλικές και αριστοκρατικές οικογένειες αποκαλούσαν το κάστρο σπίτι τους, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίδας αριστοκράτισσας Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, η οποία είναι περισσότερο γνωστή ως Daisy von Pless.

«Ήταν η ζωή και η ψυχή του πάρτι»

Η Daisy von Pless παντρεύτηκε τον Hans Heinrich XV της δυναστείας Hochberg το 1891.

Ο Hans Heinrich XV έτυχε επίσης να είναι ο πρίγκιπας του Pless, κάτι που καθιστούσε την Daisy πριγκίπισσα.

Η πριγκίπισσα ήταν μόλις 18 ετών όταν εισήλθε σε έναν κόσμο αυστηρής ευπρέπειας και γερμανικής τυπικότητας. Ήταν μια εποχή που οι ευγενείς της Ευρώπης ήταν οι διασημότητες της εποχής, και τα νεανικά καμώματα της Daisy τράβηξαν την προσοχή όλων, κλονίζοντας την υψηλή κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα την έκαναν αγαπητή στο κοινό.

«Ήταν η ζωή και η ψυχή του πάρτι», δήλωσε η Barbara Borkowy, συγγραφέας της βιογραφίας της Daisy Sisters: Daisy of Pless and Shelagh Duchess of Winchester.

«Ήταν πολύ προσιτή, ακόμη και ερωτιάρα, και τη λάτρευαν όλοι». Παιχνιδιάρα από τη φύση της και «με πολύ βρετανική αίσθηση του χιούμορ», σύμφωνα με την Borkowy, οι ιστορίες περί μαξιλαροπόλεμου στους διαδρόμους του κάστρου Fürstenstein, καθώς και φάρσες της, έχουν μείνει στην ιστορία.

«Όταν έφευγε από το κάστρο, οι δημοσιογράφοι την ακολουθούσαν».

Το 1901, όταν το αυτοκίνητό της που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα έπαθε βλάβη, το ατύχημα έγινε πρωτοσέλιδο μέχρι την Αυστραλία.

Η κάπως ξεχασμένη πριγκίπισσα βοήθησε να μεταμορφωθεί η περιοχή με κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, όπως οι σταθμοί δωρεάν παστεριωμένου γάλακτος για τα παιδιά, καθώς και τα σχολεία ειδικών αναγκών για τα μικρότερα παιδιά.

Οι υπόγειες σήραγγες

Οι παραθεριστές μπορούν να μάθουν περισσότερα για την πριγκίπισσα Daisy von Pless και την κληρονομιά της στο κάστρο.

Το κάστρο Książ βρίσκεται στο βόρειο Wałbrzych και είναι το τρίτο μεγαλύτερο κάστρο της Πολωνίας, με περισσότερα από 400 δωμάτια.

Ενώ δύο όροφοι δεν είναι ανοιχτοί για τους επισκέπτες, υπάρχουν πολλοί άλλοι χώροι που μπορείτε να ανακαλύψετε, όπως η εντυπωσιακή διώροφη αίθουσα Maximilian με το μαύρο μαρμάρινο τζάκι, τη διακοσμητική οροφή και τα τρία μικρά μπαλκόνια.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του κάστρου είναι οι υπόγειες σήραγγές του.

Οι υπόγειες σήραγγες κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το κάστρο βρισκόταν υπό ναζιστική κατοχή.

Ονομάστηκαν Project Riese και δεν είναι ακόμη γνωστό γιατί χτίστηκαν οι σήραγγες και για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι επισκέπτες του κάστρου μπορούν να εξερευνήσουν ένα μικρό μέρος των υπόγειων σηράγγων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

Άλλα χαρακτηριστικά του πολωνικού κάστρου περιλαμβάνουν το Palm House, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από το κάστρο.

Φιλοτεχνημένος για την πριγκίπισσα Daisy στις αρχές της δεκαετίας του 1900, ο βοτανικός κήπος φιλοξενεί πάνω από 250 διαφορετικά είδη φυτών από όλο τον κόσμο.

*Με πληροφορίες από: BBC & Sun | Κεντρική φωτογραφία θέματος: James Lafayette/Wikipedia Commons)