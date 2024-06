Μιλουτίνοφ: «Αποτυχία θα ήταν αν δεν πηγαίναμε στο Final 4»

Γύρω από το Final 4 περιστράφηκε η κουβέντα με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην ΕΡΤ μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Περιστέρι.

Ο σέντερ των Πειραιωτών δεν δέχθηκε πως είναι αποτυχία το ότι οι Πειραιώτες δεν κατέκτησαν το τρόπαιο ενώ τόνισε ότι άξια πήρε τον τίτλο ο Παναθηναϊκός.

Όσα είπε ο Μιλουτίνοφ:

«Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν απογοήτευση για τον Ολυμπιακό που πήγε στα Final Four ή όχι; Η διαφορά ήταν επειδή δεν πήγαμε στον τελικό, ή επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός; Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι για τους ανθρώπους που δεν σκέφτονται καθαρά. Νομίζω ότι το αν είσαι στο Final Four είναι μεγάλη επιτυχία, τόσες μεγάλες ομάδες δεν τα κατάφεραν.

Οπότε όταν προκρίνεσαι στο Final Four είναι ήδη μεγάλη επιτυχία και θέλω ειδικά να συγχαρώ τον Παναθηναϊκό επειδή ήταν οι καλύτεροι στο Final Four και άξιζαν να το κερδίσουν. Μιλάω τίμια και απλά. Άνθρωποι που λένε για απογοήτευση, είναι ντροπή να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Όταν είσαι στο Final Four δεν είναι ποτέ απογοήτευση. Ποτέ, επειδή πόσες ομάδες που έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ, που υπογράφουν παίκτες με τεράστια ποιότηταμ δεν προκρίνονται στο Final Four. Οπότε όταν είσαι εκεί είναι ήδη μεγάλο επίτευμα.

Εκεί είναι δύο παιχνίδια. Κάποιες φορές δεν παίξαμε καλό παιχνίδι με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ έπαιξε ασυνήθιστα, σκόραρε τα πάντα. Δεν είχαμε τρόπο να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Αυτό μπορεί να συμβεί. Θα δουλέψουμε σκληρά του χρόνου να είμαστε καλύτεροι και να πετύχουμε. Δεν νομίζω ότι είναι απογοήτευση. Αν δεν προκρινόμασταν στο Final Four ίσως αυτό να ήταν απογοήτευση, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν εκεί.

Δώσαμε μάχη, όταν όλοι πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε, όταν χάναμε 2-1 από τη Μπαρτσελόνα, όταν όλοι έλεγαν ότι τελείωσε επειδή δεν είχαμε το πλεονέκτημα έδρας. Όταν ήμασταν στο Final Four η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς σε εκείνο το παιχνίδι. Αυτό είναι το άθλημα, πρέπει να τους συγχαρούμε και δεν θα έλεγα απογοήτευση. Δεν έχω τίποτα εναντίον του Παναθηναϊκού, πραγματικά τους συγχαίρω, ήταν η καλύτερη ομάδα στο Final Four και άξιζαν να το κερδίσουν».