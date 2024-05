Το μυστικό της επιτυχίας του Στιβ Βόσνιακ είναι πολύ πιο απλό από όσο νομίζετε

Είναι μια πανάρχαια ερώτηση για τους γονείς: Πρέπει να ενθαρρύνω τα παιδιά μου προς συγκεκριμένες δραστηριότητες και επαγγελματικούς στόχους ή να τα αφήσω απολύτως ελεύθερα να ακολουθήσουν τις επιθυμίες τους;

Ο συνιδρυτής της Apple, Στιβ Βόσνιακ , 73 ετών σήμερα, είπε ότι οι γονείς του ακολούθησαν τη δεύτερη προσέγγιση και ότι αυτό είναι που τελικά τον έκανε πιο ευτυχισμένος και επιτυχημένος.

Και εκείνος με τη σειρά του ακολούθησε την ίδια στρατηγική όταν έγινε γονιός.

«Οι γονείς μου με άφησαν να ακολουθήσω την καρδιά μου», είπε, μιλώντας στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου του Κολοράντο Μπόλντερ, την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το CNBC. «Όταν θέλεις πραγματικά κάτι, αγαπάς κάτι και είναι το πάθος σου, θα πρέπει να έχεις τους γονείς σου να σε υποστηρίζουν να πας προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς να σου πω, “Όχι. Θα πρέπει να το μελετήσεις αυτό, pρέπει να πας σε αυτό το σχολείο”».

Αποβολή από το πανεπιστήμιο

Ο Βόσνιακ, με καταγωγή από την Καλιφόρνια, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Μπόλντερ το 1968 και ειδικεύτηκε στους υπολογιστές.

Οι γονείς του είχαν αποταμιεύσει αρκετά χρήματα μόνο για ένα χρόνο για σπουδές σε άλλη πολιτεία αλλά, όπως είπε, τον ενθάρρυναν να φοιτήσει στη σχολή της επιλογής του και να κυνηγήσει την αγάπη του για την τεχνολογία, έναν τομέα που δεν είχαν ιδέα ότι θα γινόταν τόσο επικερδής.

Ο Βόσνιακ αποβλήθηκε το 1969 αφού εισέβαλε στα συστήματα υπολογιστών του πανεπιστημίου και έκανε φάρσα μέσω αποστολής μηνυμάτων.

Γράφηκε ξανά στο κολέγιο – πρώτα στο Κολέγιο De Anza και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ – και συστήθηκε στον Στιβ Τζομπς από έναν κοινό φίλο πριν εγκαταλείψει το Μπέρκλεϊ το 1971.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο Τζομπς και ο Βόσνιακ ίδρυσαν από κοινού την Apple. Και οι δύο άνδρες έγιναν εκατομμυριούχοι όταν η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1980. Σήμερα, η Apple έχει κεφαλαιοποίηση 2,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο.

«Κάνω το ίδιο με τους γονείς μου»

Τώρα, ο Βόσνιακ παρέχει στα παιδιά του την ίδια υποστήριξη που πήρε από τους γονείς του, είπε.

«Έχω συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο και στα δικά μου παιδιά», είπε. «Οι γονείς μου δεν μου επέβαλαν τις αξίες τους… Με άφησαν να διαλέξω μόνος μου, οπότε φρόντισα να είμαι έτσι με τα δικά μου παιδιά».

Η τακτική είναι αποτελεσματική, σύμφωνα με την ειδική σε θέματα γονέων, Margot Machol Bisnow, η οποία πήρε συνέντευξη από τους γονείς 70 πολύ επιτυχημένων ενηλίκων για το βιβλίο της το 2022, «Μεγαλώνοντας έναν επιχειρηματία: Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά σας να υλοποιήσουν τα όνειρά τους» («Raising an Entrepreneur: How to Help Children Your Children Achieve Their Dreams»).

Όταν δεν ενθαρρύνετε τις επιθυμίες των παιδιών σας – ειδικά αν φοβάστε ότι δεν θα βγάλουν αρκετά χρήματα ως ενήλικες – δείχνετε ότι δεν τα εμπιστεύεστε, είπε στο CNBC Make It. Τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και υποστήριξης των παιδιών χτίζουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να διαπρέψουν τελικά σε ό,τι κάνουν, πρόσθεσε.

Πηγή: ΟΤ