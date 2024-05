Ο εκδηλωτικός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μάρκ Ράφαλο δήλωσε ότι «χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια» για τα παιδιά στη Γάζα, όπου ο πληθυσμός της Ράφα αναγκάζεται τώρα να μετακινηθεί «σε στρατόπεδα εγκλεισμού που ουσιαστικά είναι στρατόπεδα ανθρώπινης παραμέλησης και δυστυχίας».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ράφαλο – ο οποίος εδώ και καιρό αντιμετωπίζει επικρίσεις για την υποστήριξή του στους Παλαιστίνιους – δήλωσε ότι οι άνθρωποι στη Γάζα έχουν ουσιαστικά μια επιλογή: «Πεθάνετε στην έρημο ή στο σπίτι σας».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαρκ Ράφαλο τοποθετείται για κοινωνικά ζητήματα

Ο ηθοποιός ανάρτησε τα σχόλιά του μαζί με μια ανακοίνωση του Ταμείου για τα παιδιά του ΟΗΕ (UNICEF) την Τρίτη, η οποία επισημαίνει ότι περισσότερα από τα μισά παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας ζουν πλέον στη Ράφα και κάλεσε τις ισραηλινές δυνάμεις να μην εξαπολύσουν την επίθεσή τους εναντίον της πόλης που ήταν το τελευταίο καταφύγιο για τους αμάχους που διέφυγαν από τον πόλεμο.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Help is desperately needed for the Children of Gaza and the people of Rafah who are being moved to what are essentially internment camps of human neglect and suffering. Die in the desert or in your home. That is the choice given to Palestinians today. https://t.co/Mb3X7QgKTU — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 7, 2024

Ποιος είναι ο Μαρκ Ράφαλο

Σύμφωνα με τη Wikipedia, ο Μαρκ Άλαν Ράφαλο (Mark Alan Ruffalo, 22 Νοεμβρίου 1967) είναι Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος.

Είναι καλύτερα γνωστός για τον ρόλο του ως ο χαρακτήρας Χαλκ της Μάρβελ στην ταινία του 2012 Οι Εκδικητές (The Avengers). Ακόμη, έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως οι: Στηρίξου Πάνω Μου (You Can Count on Me) και Η Αιώνια Λιακάδα Ενός Καθαρού Μυαλού (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) το 2004, Όπως στον Παράδεισο (Just Like Heaven) το 2005, Zodiac το 2007, Το Νησί των Καταραμένων (Shutter Island) το 2010 και Foxcatcher το 2014.

Για την ερμηνεία του στην ταινία Τα Παιδιά Είναι Εντάξει (The Kids Are All Right) το 2010, ήταν προτεινόμενος για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.