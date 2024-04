Αναζητούσε εκδίκηση και παραλίγο να την πάρει. Ο 27χρονος Cristiano Alves Terto από τη Βραζιλία πυροβόλησε έξι φορές τον φερόμενο δολοφόνο του πατέρα του κατά τη διάρκεια της δίκης της υπόθεσης.

Το συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε με το περιστατικό δείχνει τον Terto να ορμά στον κατηγορούμενο Francisco Cleidivaldo Mariano De Moura με ένα περίστροφο και να τον πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές.

Ενώ ο Terto εξαπολύει την οργή του επάνω στον 38χρονο κατηγορούμενο, στην υπόλοιπη αίθουσα επικρατεί χάος, ενώ οι ένορκοι και τα μέλη του δικαστηρίου διασκορπίζονται. Στη συνέχεια ο 27χρονος συνεχίζει να πυροβολεί ενώ ο De Moura προσπαθεί να βρει καταφύγιο.

NEW: Son opens fire on his father’s alleged murderer in Brazilian court, fires six shots before pistol-whipping the man.

27-year-old Cristiano Alves Terto was seen standing up from the rear of the courtroom before taking matters into his own hands.

Terto’s father had been… pic.twitter.com/jSbAxxEuFy

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 4, 2024