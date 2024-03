Ο Κ. Παντμαρατζάν, ένας 65χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος επισκευής ελαστικών από το Σάλεμ του Ταμίλ Ναντού, γνωστός ως «Βασιλιάς των Εκλογών», εισέρχεται και πάλι στην πολιτική σκηνή της Ινδίας, αυτή τη φορά ως υποψήφιος από την εκλογική περιφέρεια του Νταρμαπούρι.

Ο Παντμαρατζάν έχει ένα εξαιρετικό ιστορικό συμμετοχής σε εκλογές, έχοντας συμμετάσχει σε εκπληκτικές 238 εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης των χωριών στην αγροτική Ινδία και ακόμη και των προεδρικών εκλογών της χώρας, αλλά δεν έχει κερδίσει ποτέ.

Παρά τις πολυάριθμες ήττες του, ο Παντμαρατζάν παραμένει απτόητος, πιστεύοντας ότι σε μια δημοκρατία, όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν εκλογές. Η επιμονή του του έχει κερδίσει την αναγνώριση στο Βιβλίο των Ρεκόρ της Λίμκα, στο Βιβλίο των Ρεκόρ της Ασίας και στο Βιβλίο των Ρεκόρ του Δελχί ως ο πιο αποτυχημένος υποψήφιος στην εκλογική ιστορία.

Meet K. Padmarajan, the Indian man who has lost 238 elections since 1988. In April, he continues his mission with yet another election campaign to remind everyone they can run for office regardless of social status. pic.twitter.com/4zw6hVRTfs

