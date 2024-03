Οι συνομιλίες που διεξάγονται με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ για κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων προχωρούν και αξιωματούχοι από την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Mossad παραμένουν στην Ντόχα για διαπραγματεύσεις, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Μια μικρή ομάδα της Mossad επιστρέφει στο Ισραήλ από την Ντόχα για διαβουλεύσεις αναφορικά με την εξέλιξη των συνομιλιών, πρόσθεσε η πηγή.

Ο Ματζίντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα συνεχίζονται στην Ντόχα, χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένες εξελίξεις στις συνομιλίες.

«Είμαστε ακόμη αισιόδοξοι, από την πρώτη ημέρα είμαστε θετικοί», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο στις συνομιλίες.

Και πρόσθεσε: «Η διαμεσολαβητική μας προσπάθεια θα συνεχιστεί. Συνεργαζόμαστε με όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους».

Το Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα τη Χαμάς ότι θέτει «ψευδαισθήσεις» ως αιτήματα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για ανακωχή στη Γάζα, λέγοντας σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι αυτές δείχνουν πως οι Παλαιστίνιοι μαχητές δεν ενδιαφέρονται για συμφωνία.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

All civilized nations should consistently condemn terrorist acts, regardless of the identity of the perpetrators, whether they are Hamas terrorists murdering Israeli civilians or ISIS terrorists murdering Russian civilians.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 26, 2024