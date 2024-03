Δεν ταλαιπωρούνται μόνο οι άνθρωποι από εποχικές αλλεργίες, αλλά και οι γάτες. Μάλιστα, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το αναπνευστικό τους.

Υπάρχουν ειδικά τεστ, στα οποία μπορεί να υποβληθεί η γάτα, για να εντοπιστούν τα στοιχεία στα οποία έχει αλλεργία

Σύμφωνα με τη σύμβουλο διατροφής σκύλου και γάτας, Ελένη Παλαιολογοπούλου, αυτό που πυροδοτεί τις αλλεργικές αντιδράσεις και στη γάτα, κυρίως την άνοιξη ή το φθινόπωρο, είναι η γύρη των λουλουδιών και των δέντρων. Όπως το εποχικό χορτάρι που φυτρώνει στις ζαρντινιέρες/γλάστρες και η σκόνη. Αλλά και τα μικροσωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, τα οποία εισπνέει και τα ακάρεα σκόνης.

Τι είναι η αλλεργία

Όπως εξηγεί η κα Παλαιολογοπούλου, η αλλεργία εκδηλώνεται ως μια υπερδιέγερση και υπερευαισθησία του ανοσοποιητικού συστήματος στο αλλεργιογόνο στοιχείο.

«Τα αντισώματα που υπάρχουν στο σώμα της γάτας αναγνωρίζουν τα αλλεργιογόνα ερεθίσματα ως επικίνδυνα για τον οργανισμό. Έτσι, προσπαθούν να τα αποβάλουν, ενεργοποιώντας τις ισταμίνες προκειμένου να τα «σκοτώσουν», διευκρινίζει η κα Παλαιολογοπούλου.

Τα συμπτώματα που παρουσιάζει η γάτα

Οι ισταμίνες, όπως εξηγεί η σύμβουλος, προκαλούν το φτάρνισμα, το ξύσιμο, την κοκκινίλα, τη φλεγμονή, ενώ εμφανίζονται και πολλά άλλα συμπτώματα.

Στις γάτες μπορεί να δούμε, κυρίως, δερματολογικές αντιδράσεις όπως η ατοπική δερματίτιδα.

Ωστόσο, δεν αποκλείονται, όπως λέει η κα Παλαιολογοπούλου, τα εξής συμπτώματα:

• δερματικές αλλοιώσεις/κοκκίνισμα δέρματος, όπως στην κοιλιά, και φλεγμονή δέρματος

• λήθαργος/ευερέθιστη συμπεριφορά

• απώλεια τριχώματος

• γλείψιμο και δάγκωμα της πατούσας

• υπερβολική ενασχόληση με το τρίχωμά της

• εμετός/διάρροια

• ξύσιμο στο δέρμα και τα αυτιά

• ωτικές μολύνσεις και δυσοσμία αυτιού

• πρησμένες πατούσες

• φτάρνισμα/υγρή μύτη/υγρά μάτια

• αναπνευστικά προβλήματα

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τη γάτα μας

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, για να αποφύγουμε την αλλεργική αντίδραση της γάτας, είναι να την κρατήσουμε, όσο γίνεται, μακριά από τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. ΄

Όταν έχει μια αλλεργική κρίση, για παράδειγμα, μπορούμε να την περιορίσουμε μέσα στο σπίτι, στην περίπτωση που βρίσκεται αρκετές ώρες στον κήπο ή στο μπαλκόνι. Έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με στοιχεία που ενεργοποιούν την αλλεργική της αντίδραση», συμβουλεύει η κα Παλαιολογοπούλου.

Είναι πολύ σημαντικό, όπως λέει, η γάτα μας να μην έρχεται σε επαφή με οτιδήποτε τοξικό, όπως κι εμείς, άλλωστε.

Ενημερώνει ότι υπάρχουν ειδικά τεστ, στα οποία μπορεί να υποβληθεί η γάτα μας, έτσι ώστε να εντοπιστούν ακριβώς τα στοιχεία στα οποία έχει αλλεργία. Επίσης, μπορούμε να δούμε τις εναλλακτικές θεραπείες που θα προτείνει ένας ολιστικός κτηνίατρος.

Οι τροφές που βελτιώνουν την υγεία της γάτας

Με τη διατροφή μπορεί να βελτιωθεί η υγεία της γάτας. Οι τροφές που προτείνονται, όπως αναφέρει η κα Παλαιολογοπούλου, έχουν, κυρίως, αντιφλεγμονώδη δράση και από άποψη ενέργειας μια πιο δροσιστική και αντιθερμική δράση.

«Με τις τροφές αυτές θα επέλθει η ισορροπία στο σώμα, το οποίο, μπορούμε να πούμε, ότι «φλέγεται» λόγω της αλλεργικής αντίδρασης.

Για παράδειγμα, αποφεύγουμε τροφές όπως είναι το κοτόπουλο, γιατί είναι πλούσιο σε ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, τα οποία ανεβάζουν την φλεγμονή στον οργανισμό.

Επιλέγουμε πρωτεΐνες όπως το κουνέλι και το λευκό ψάρι (π.χ. ο μπακαλιάρος)», διευκρινίζει η κα Παλαιολογοπούλου.

Ενημερώνει ότι υπάρχουν κι άλλα συστατικά τα οποία είναι ωφέλιμα όταν η γάτα μας περνάει μια αλλεργική κρίση. Και είναι τα εξής:

Λάδι Καρύδας ψυχρής έκθλιψης

Το λάδι καρύδας καταπραΰνει και καταστέλλει τις αλλεργικές αντιδράσεις. Έχει αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ παράλληλα ενισχύει την υγεία του δέρματος και του τριχώματος. Κάτι που είναι σημαντικό, ειδικά όταν υπάρχουν δερματικές αλλοιώσεις λόγω της αλλεργίας.

Επιλέξτε βιολογικό λάδι ψυχρής έκθλιψης, έτσι ώστε να περιέχει όλα τα οφέλη του λαδιού.

Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα βοηθούν στη ρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης του οργανισμού με το να τη μειώνουν.

Προτιμήστε συμπλήρωμα διατροφής με τα λιπαρά οξέα EPA και DHA. Αποφύγετε το ιχθυέλαιο, καθώς είναι εύκολο να ταγγίσει, δηλαδή να αλλοιωθεί και να είναι ακατάλληλο για χρήση.

Γύρη μελισσών

Η γύρη μελισσών είναι ένα εξαιρετικό πολυβιταμινούχο τρόφιμο με αντιοξειδωτικά στοιχεία, μέταλλα, αμινοξέα και άλλα πολύτιμα συστατικά.

Έχει την ιδιότητα να διορθώνει τη χημεία του οργανισμού, καθώς αποβάλλει τις τοξίνες και τις βλαβερές ουσίες που συσσωρεύονται.

Επίσης, ενισχύει την άμυνα του οργανισμού και ενδυναμώνει το αναπνευστικό σύστημα. Παράλληλα προσφέρει πρωτεΐνη, που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας φυσικής προστασίας ενάντια στις αλλεργικές αντιδράσεις.

Δώστε στη γάτα σας μια μικρή δοσολογία. Η γύρη μελισσών απευαισθητοποιεί το σώμα της από τη γύρη στην οποία έχει αλλεργία. Παράλληλα μειώνει την παραγωγή ισταμίνης, που, όπως αναφέραμε, ευθύνεται για την αλλεργική αντίδραση.

Είναι σημαντικό, όπως επισημαίνει η κα Παλαιολογοπούλου, να επιλέξετε γύρη τοπικών παραγωγών. Έτσι ώστε να περιέχει τα αλλεργιογόνα στοιχεία της περιοχής σας, στα οποία είναι εκτεθειμένη η γάτα σας.

Σύμφωνα με την ολιστική κτηνίατρο Dr. Karen Becker, αν οι μέλισσες είναι από άλλη περιοχή ή χώρα, η γύρη μπορεί να μην περιέχει τα ίδια αλλεργιογόνα που προκαλούν τα συμπτώματα στη γάτα σας.

Για να δείτε πώς θα αντιδράσει η γάτα σας, η κα Παλαιολογοπούλου συμβουλεύει να ξεκινήστε με μικρή δοσολογία. Αν δεν υπάρχει κάποια ανεπιθύμητη αντίδραση, ανεβάστε σταδιακά την ημερήσια δοσολογία.

Από τέσσερα μέχρι 11 κιλά η δοσολογία είναι 1/4 κουτ. γλυκού.

Μέχρι 500 γραμμάρια σωματικού βάρους η δοσολογία είναι 1/8 κουτ. γλυκού.

Κουερσετίνη

Η κουερσετίνη, θεωρείται το αντισταμινικό της φύσης. Το βρίσκουμε στα μήλα, στο μπρόκολο και στον μαϊντανό.

Η κουερσετίνη είναι ένα βιοφλαβονοειδές, το οποίο περιέχει αντισταμινικές ενώσεις και έτσι μειώνει την παραγωγή ισταμίνης.

Επίσης, έχει αντιφλεγμονώδη δράση και μπορεί να περιορίσει τον κνησμό.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C, όπως επισημαίνει η κα Παλαιολογοπούλου, ενισχύει το ανοσοποιητικό.

Επίσης, δρα ως φυσικό αντισταμινικό, καθώς μειώνει την παραγωγή ισταμίνης που δημιουργεί το σώμα της γάτας όταν αντιδρά σε ένα αλλεργιογόνο.

Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων: της αλλεργικής ρινίτιδας, των υγρών ματιών, του φταρνίσματος.

Τέλος, η κα Παλαιολογοπούλου ενημερώνει ότι: «Ο ολιστικός κτηνίατρος Dρ. Pitcairn, προτείνει να δώσετε συμπλήρωμα βιταμίνης C σε μορφή σκόνης sodium ascorbate, με δοσολογία 500 milligram ημερησίως».

Εν ολίγοις, η κα Παλαιολογοπούλου λέει: « Η φύση έχει να μας προσφέρει ωφέλιμους τρόπους αντιμετώπισης και για τα αλλεργικά συμπτώματα. Αλλά και ισορροπία στον οργανισμό, έτσι ώστε να μην αντιδρά με υπερβολικό τρόπο σε εξωτερικά ερεθίσματα».

* Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies) και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας. Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή. Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

Πηγές

● Dr. Becker’s Holistic Tips for Pet Allergies

● Dr. Pitcairn’s Complete Guide to Natural Health for Dogs & Cats, by Richard H. Pitcairn, Susan Hubble Pitcairn