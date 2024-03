Κέιτ Μίντλετον: Όταν δώρισε τα μαλλιά της σε παιδιά που υποβάλλονταν σε θεραπεία για τον καρκίνο

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας σόκαρε πριν λίγες ώρες τον πλανήτη ανακοινώνοντας ότι πάσχει από καρκίνο σε ένα συγκινητικό βίντεο που μεταδόθηκε ως έκτακτη είδηση από τα περισσότερα ΜΜΕ.

Τις τελευταίες ώρες άλλη μια είδηση που συγκλονίζει είναι το γεγονός ότι έγινε γνωστό πως η Κέιτ δώρισε πριν λίγα χρόνια ανώνυμα τα μαλλιά της για να χρησιμοποιηθούν για περούκες που προορίζονται ειδικά για παιδιά που πάσχουν από αυτή την τρομερή ασθένεια.

Όπως έγινε γνωστό το 2018, η πριγκίπισσα ήρθε σε επαφή με το Little Princess Trust, το οποίο είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που φτιάχνει ρεαλιστικές περούκες για όσους είχαν χάσει τα μαλλιά τους, η Μίντλετον έκοψε 48 εκατοστά από τα μαλλιά της και τα δώρισε στη φιλανθρωπική οργάνωση ανώνυμα ώστε να μην υπάρχει στο αρχείο ότι πρόκειται για τα μαλλιά μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ιδέα προήλθε από τον Joey Wheeler (δημιουργός περουκών) που μίλησε στην πριγκίπισσα της Ουαλίας για την ευκαιρία να δωρίσει τα μαλλιά της.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024