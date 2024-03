Ένα απομακρυσμένο νησί και πιο συγκεκριμένα η νήσος Μάριον, έχει κατακλυστεί από μοχθηρά ποντίκια ζόμπι που βγαίνουν κατά ομάδες τη νύχτα και τρώνε ζωντανά τα πουλιά.

Πάνω από ένα εκατομμύριο τρωκτικά πρόκειται να εξοντωθούν όταν έξι ελικόπτερα θα κατακλύσουν το νησί Μάριον (σ.σ νησί Ινδικού Ωκεανού που ανήκει στη Νότια Αφρική) για να ρίξουν 550 τόνους δηλητήριο στα κεφάλια τους.

Το συγκεκριμένο νησί αποτελεί προστατευμένη περιοχή ως καταφύγιο άγριας ζωής.

Νυχτερινά πλάνα καταγράφουν ένα από τα ποντίκια ζόμπι σε δράση – να παίρνει το σκαλπ ενός πουλιού.

Τα άλμπατρος, ένα είδους πουλιού που θεωρεί το νησί Μάριον σπίτι του, βασανίζονται και σκοτώνονται τακτικά από τα ποντίκια. Δείτε εδώ το βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα η Sun.

Τα ενοχλητικά πλάνα νυχτερινής όρασης που τραβήχτηκαν στο νησί δείχνουν τα ποντίκια ζόμπι σε δράση.

Κινούνται σε μικρές αγέλες κάτω από την κάλυψη του σκότους και κατακλύζουν φωλιές πουλιών, όπου κοιμούνται ακόμη και μικρούς νεοσσούς.

Τα τρώνε ζωντανά

Αφού επιλέξουν τα θύματά τους, τα ποντίκια κάθονται στα κεφάλια των πουλιών για να ροκανίσουν τη σάρκα τους, γδέρνοντάς τα ζωντανά.

Τα κακοποιημένα πουλιά τελικά γίνονται αδύναμα και κουρασμένα αφού δεν καταφέρνουν να κοιμηθούν.

Συχνά αρρωσταίνουν, πιθανότατα αναπτύσσοντας λοιμώξεις από τις φρικιαστικές επιθέσεις, και πεθαίνουν.

Ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Η μαρτυρία ενός φωτογράφου σοκάρει

Σε ένα podcast του National Geographic, ο φωτογράφος άγριας ζωής Tom Peschak περιγράφει τι συνάντησε στο νησί Μάριον, που αποτελεί βιότοπο αναπαραγωγής για 28 είδη πουλιών, συμπεριλαμβανομένων των λευκομύτηδων, των περιπλανώμενων, των γκριζοκέφαλων και των μαυρομύτηδων άλμπατρος:

«Μέσα σε αυτό το τοπίο του μαύρου, του πράσινου και του γκρι υπάρχει αυτό το κόκκινο που ξεπροβάλλει ξαφνικά μπροστά σου….. Έρχεσαι γύρω από αυτόν τον ογκόλιθο και κυριολεκτικά βλέπεις ένα πουλί που έχει αποκεφαλιστεί. Ολόκληρο το πίσω μέρος του κεφαλιού του και ολόκληρος ο λαιμός του έχει φαγωθεί», όπως περιγράφει στο blog.nature.org

Πηγή φωτογραφιών: Ben Dilley / Royal Society for the Protection of Birds