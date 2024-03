Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς ζήτησε σήμερα «συμφωνία για τους ομήρους και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός» στην Λωρίδα της Γάζας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

«Χρειάζεται μία συμφωνία για τους πρόσφυγες και μία βιώσιμη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος λέγοντας ότι κατανοεί «τις οικογένειες των ομήρων που λένε ότι ήρθε η ώρα για μία συμφωνία για να σωθούν οι άνθρωποι που κρατούνται».

Βίντεο από τη συνάντηση Νετανιάχου – Σολτς:

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, at the Prime Minister’s Office in Jerusalem, with German Chancellor Olaf Scholz. pic.twitter.com/0LFJiITmaU

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 17, 2024