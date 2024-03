Επιμένει για την επίθεση στη Ράφα ο Νετανιάχου παρά τις διεθνείς πιέσεις - Νέο «όχι» σε εκλογές

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε σήμερα τη διεθνή πίεση και είπε ότι θα συνεχίσει με τη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει στη Ράφα, το τελευταίο σχετικά ασφαλές μέρος στον μικροσκοπικό, πυκνοκατοικημένο θύλακα της Γάζας έπειτα από πέντε και πλέον μήνες πολέμου.

«Θα επιχειρήσουμε στη Ράφα. Θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες, αλλά θα συμβεί», είπε, χωρίς να διευκρινίζει αν εννοούσε πως η επίθεση θα διαρκέσει εβδομάδες ή πως θα αρχίσει σε μερικές εβδομάδες.

Οι σύμμαχοι του Ισραήλ έχουν καλέσει κατ΄επανάληψη τον Νετανιάχου να μην επιτεθεί στη Ράφα, όπου τουλάχιστον ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του ρημαγμένου θύλακα έχουν αναζητήσει καταφύγιο, χωρίς σχέδιο για προστασία των αμάχων.

Ο Νετανιάχου καταφέρθηκε εναντίον της πίεσης από τους συμμάχους λέγοντας: » Είναι η μνήμη σας τόσο μικρή; Έχετε ξεχάσει τόσο γρήγορα την 7η Οκτωβρίου, την πιο φρικτή σφαγή των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα; Τόσο γρήγορα είσαστε έτοιμοι να αρνηθείτε στο Ισραήλ το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στα τέρατα της Χαμάς;»

Έχει πει πως το Ισραήλ έχει ένα σχέδιο να απομακρύνει αμάχους από τη Ράφα, όμως υπηρεσίες αρωγής και σύμμαχοι του Ισραήλ παραμένουν επιφυλακτικοί.

Σε δηλώσεις στο CNN, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης σήμερα πως η ομιλία του επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία των ΗΠΑ Τσακ Σούμερ κατά την οποία ζήτησε να διεξαχθούν νέες εκλογές στο Ισραήλ είναι «εντελώς απρεπές».

Netanyahu on CNN on new elections in Israel: «We’ll see when we win the war … I think that’s something for the Israeli people to decide.» pic.twitter.com/m7K4jpZmR5

