Let’s Move for a Better World: Make a difference! Join the movement!

Το παγκόσμιο social challenge της Technogym ‘Let’s Move for a Better World’, που σας παρακινεί να έχετε μια πιο υγιή ζωή, αλλά και να κάνετε τη διαφορά μαζί με άλλους, φέτος έρχεται και στην Ελλάδα!

Βασικό μέλημα της Technogym είναι να προτείνει τη σωματική δραστηριότητα ως μέσο πρόληψης και θεραπείας για την υγεία του κόσμου. Η απάντηση σε μια καθιστική ζωή, είναι μια ενεργή ζωή, μια ζωή μέσα στην ευεξία. Η κινητήρια δύναμη πίσω από τη φιλοσοφία της ευεξίας, είναι σίγουρα η σωματική άσκηση, αλλά όχι μόνο.

Από τις 12 έως τις 27 Μαρτίου 2024, μπορείτε να ενώσετε τις δυνάμεις σας με το fitness community παγκοσμίως, για να καταπολεμήσετε τη σωματική αδράνεια μέσω ενός challenge που βασίζεται στα MOVEs (μονάδα μέτρησης κίνησης της Technogym). Κάτω από 500 MOVEs την μέρα θεωρείστε ανενεργοί, από 500 έως 1000 θεωρείστε ενεργοί σε μέτριο βαθμό, ενώ πάνω από 1000 είστε ενεργοί.

Η κοινωνική αυτή εκστρατεία αξιοποιεί την τεχνολογία και το συνδεδεμένο οικοσύστημα της Technogym, για να παρακινήσει τους ανθρώπους να κινούνται όλο και περισσότερο και όλο και πιο συχνά και να μοιράζονται τα επιτεύγματά τους με την κοινότητα της Technogym παγκοσμίως.

Κατεβάζοντας το Technogym App αποκλειστικά από το link που θα βρείτε στο bio του Instagram account της Technogym Greece (@technogym_gr), μπορείτε να εγγραφείτε στο Let’s Move for a Better World, να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές σας – ανεξαρτήτως από το αν ασκείστε σε εξωτερικό χώρο, με εξοπλισμό ή στην καθημερινότητά σας – και να τις μετατρέψετε σε καλό σκοπό, συμβάλλοντας στη διάδοση των πλεονεκτημάτων της κίνησης και της σημαντικότητας του να έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Όποιος συμμετέχει στο challenge, θα λάβει αυτόματα 5 μήνες Premium Wellness περιεχόμενο και θα αρχίσει να συλλέγει badges στο app.

Στόχος είναι να συλλεχθούν 500.000 MOVEs μέσα σε 15 ημέρες, ώστε η Technogym Greece να καταφέρει να δωρίσει wellness εξοπλισμό αξίας 10.000€ στο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Όσο πιο ενεργά είναι τα μέλη, τόσο περισσότερα MOVEs θα συγκεντρώνονται για να επιτευχθεί ο σκοπός.

Το Let’s Move for a Better World είναι αποτέλεσμα της 40χρονης δέσμευσης της Technogym για την προώθηση της ευεξίας παγκοσμίως. Η καμπάνια αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια πιο βιώσιμη κοινωνία, βασισμένη στην προσωπική υγεία, και η εκπαίδευση των νεότερων γενεών αποτελεί θεμελιώδες σημείο εκκίνησης για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Τι περιμένετε; Ξεκινήστε να κινείστε! Εμπνεύστε και ενθαρρύνετε τους φίλους σας να υιοθετήσουν έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής και να γίνουν μέρος μιας κοινότητας που αγαπά να κινούνται όλα τα μέλη μαζί. Join the challenge!