Από σήμερα ξεκινά η άσκηση του ΝΑΤΟ, Nordic Response 2024, για την υπεράσπιση της πρόσφατα διευρυμένης σκανδιναβικής επικράτειας του. Περισσότεροι από 20.000 στρατιώτες από 13 έθνη θα λάβουν μέρος σε ασκήσεις που θα διαρκέσουν σχεδόν δύο εβδομάδες στις βόρειες περιοχές της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.

Συγκεκριμένα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.000 Φινλανδών στρατιωτών, η υπό την ηγεσία της Νορβηγίας Nordic Response 2024 αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή της νεοεισερχόμενης χώρας του ΝΑΤΟ σε ξένη άσκηση, σύμφωνα με τον στρατό της Φινλανδίας.

«Για πρώτη φορά, η Φινλανδία θα συμμετάσχει ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ στην άσκηση συλλογικής άμυνας των περιοχών της συμμαχίας», ανέφεραν οι φινλανδικές αμυντικές δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους. Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χιλιομέτρων (830 μιλίων) με τη Ρωσία, προσχώρησε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023 σε μια ιστορική κίνηση μετά από δεκαετίες στρατιωτικής μη συμμόρφωσης.

Με την υποψηφιότητά της να έχει πλέον επικυρωθεί από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, η γειτονική Σουηδία ολοκληρώνει επί του παρόντος τις διατυπώσεις για να εισέλθει στη στρατιωτική συμμαχία ως 32ο μέλος της – πιθανότατα τον Μάρτιο.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η εξαμηνιαία άσκηση του ΝΑΤΟ, η οποία διεξάγεται στις ακραίες αρκτικές περιοχές της βόρειας Νορβηγίας, ονομαζόταν «Cold Response». Ωστόσο, «χάρη στην επέκταση του ΝΑΤΟ με τη Φινλανδία και τελικά τη Σουηδία, επεκτείνουμε τώρα την άσκηση θέλοντας να δώσουμε μια σκανδιναβική απάντηση», ανέφεραν οι νορβηγικές ένοπλες δυνάμεις στην ιστοσελίδα τους. Φέτος, η άσκηση φιλοξενείται εξίσου από τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

Τα συμμετέχοντα έθνη στην άσκηση που διαρκεί έως τις 15 Μαρτίου είναι το Βέλγιο, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Σουηδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Περίπου τα μισά από τα συμμετέχοντα στρατεύματα θα εξασκηθούν στην ξηρά. Τα υπόλοιπα θα εξασκηθούν στη θάλασσα, με πάνω από 50 συμμετέχοντα υποβρύχια, φρεγάτες, κορβέτες, αεροπλανοφόρα και διάφορα αμφίβια σκάφη, και στον αέρα με περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη, μεταφορικά αεροσκάφη, αεροσκάφη θαλάσσιας επιτήρησης και ελικόπτερα, σύμφωνα με τον νορβηγικό στρατό. Η συνδυασμένη κοινή εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην άμυνα και την προστασία της σκανδιναβικής περιοχής, δήλωσαν Νορβηγοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

