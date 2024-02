Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα στο νομό Καγκοσίμα της Ιαπωνίας εξερράγη την Τετάρτη, με το τοπικό μετεωρολογικό παρατηρητήριο να προειδοποιεί όσους βρίσκονται σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων για πυροκλαστικές ροές και πτώση βράχων.

Η έκρηξη στον κρατήρα Σόουα, η πρώτη από τον Απρίλιο του 2018, παρατηρήθηκε στις 10:52 π.μ., με τα νέφη να υψώνονται στα 1.000 μέτρα που σημειώθηκαν στις 11:10 π.μ., σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Γραφείο Καγκοσίμα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι είχε εντοπίσει μια μικρή διόγκωση του βουνού από τις 14 Ιανουαρίου περίπου. Είναι άγνωστο αν η κίνηση αυτή συνδέεται με την έκρηξη, αν και η πιθανότητα μιας μεγαλύτερης έκρηξης αυξάνεται όταν η διόγκωση υποχωρήσει ξαφνικά.

A terrible and fascinating sight: the eruption of the #Sakurajima volcano began in #Japan

The volcano ejected a column of ash 5 km high for the first time since 2020, and rocks scattered over a distance of 1.3 km. pic.twitter.com/rS9bjcgP5g

— ⚔ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) February 14, 2024