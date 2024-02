Ισλανδία: Χωρίς ζεστό νερό εν μέσω πολικού ψύχους η Ισλανδία – Δείχνει να «ηρεμεί» το ηφαίστειο του Γκρίνταβικ

Ύφεση παρουσιάζεται σήμερα στην δραστηριότητα του ηφαιστείου που εξερράγη χθες στην Ισλανδία, η οποία προκάλεσε ζημιές σε δρόμους και αγωγούς και άφησε τους κατοίκους τμημάτων της χερσονήσου Ρεϊκιάνες χωρίς ζεστό νερό ενώ το θερμόμετρο δείχνει κάτω από το μηδέν.

Η έκρηξη άρχισε χθες, Πέμπτη, με πίδακες λάβας να εκτοξεύονται στον αέρα σε ύψος 80 μέτρων από ρωγμή 3 χιλιομέτρων στο έδαφος, αλλά μέχρι σήμερα το πρωί είχε εξασθενήσει η δραστηριότητα του ηφαιστείου.

Αυτή ήταν η τρίτη ηφαιστειακή έκρηξη στην περιοχή, η οποία βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, από τον Δεκέμβριο.

Προβλήματα

Σχολεία, παιδικοί σταθμοί, μουσεία κι άλλοι δημόσιοι φορείς στην περιοχή δεν λειτούργησαν σήμερα, ενώ η λάβα προκάλεσε ζημιές στους αγωγούς ζεστού νερού που χρησιμοποιούνται για την παροχή γεωθερμικά θερμαινόμενου ύδατος.

«Είναι πολύ άσχημη κατάσταση να έχουμε αυτήν την περιοχή χωρίς ζεστό νερό, αλλά υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει πόσιμο νερό και ελπίζουμε να έχουμε και ζεστό νερό ως το μεσημέρι», δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Κατρίν Γιακομπσντότιρ στο δημόσιο δίκτυο RUV.

Το θερμόμετρο έδειχνε -8 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή αυτή νωρίς σήμερα το πρωί.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε η Ισλανδική Μετεωρολογική Υπηρεσία δείχνουν τη λάβα να έχει φτάσει σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων δυτικά του σημείου της έκρηξης, όπως και κάπου 500 μέτρα από το Blue Lagoon –ένα πολυτελές γεωθερμικό σπα, το οποίο εκκενώθηκε χθες και παρέμεινε κλειστό.

