Ισλανδία: Εντυπωσιακά ποτάμια λάβας περικυκλώνουν το ψαροχώρι και μπαίνουν στο Γκρίνταβικ

Ένα ηφαίστειο του συστήματος Σβαρτσένγκι εξερράγη στη νοτιοδυτική Ισλανδία σήμερα, με τις ροές λιωμένης λάβας να φτάνουν στα περίχωρα στην μικρή πόλη ψαράδων του Γκρίνταβικ βάζοντας φωτιά σε μερικά σπίτια, αν και η πόλη εκκενώθηκε νωρίτερα και δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, δήλωσαν οι αρχές.

Σιντριβάνια λιωμένων πετρωμάτων και καπνός εκτοξεύτηκαν από σχισμές στο έδαφος σε μια ευρεία περιοχή που εκτεινόταν μέχρι την πόλη Γκρίνταβικ, όπου τουλάχιστον ένα σπίτι είχε πάρει φωτιά, έδειξε ζωντανό βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα Morgunbladid.

Η έκρηξη ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής βόρεια της πόλης, η οποία λίγες ώρες πριν είχε εκκενωθεί για δεύτερη φορά από τον Νοέμβριο λόγω φόβων ότι επίκειται έκρηξη εν μέσω ενός σμήνους σεισμικής δραστηριότητας, ανέφεραν οι αρχές.

«Δεν κινδυνεύουν ζωές, αν και οι υποδομές μπορεί να απειλούνται», δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλανδίας Γκούντνι Γιόχανεσον στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν διακοπές στις πτήσεις.

Οι αρχές κατασκεύασαν φράγματα από χώμα και βράχο τις τελευταίες εβδομάδες για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τη λάβα να φτάσει στο Γκρίνταβικ, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, αλλά η τελευταία έκρηξη έχει διαπεράσει τις άμυνες της πόλης. Το κοντινό γεωθερμικό σπα Blue Lagoon είχε κλείσει την Κυριακή, όπως ανέφερε στον ιστότοπό του.

Ήταν η δεύτερη ηφαιστειακή έκρηξη στη χερσόνησο Ρέικιανες στη νοτιοδυτική Ισλανδία σε λιγότερο από ένα μήνα και η πέμπτη έκρηξη από το 2021. Τον περασμένο μήνα, μια έκρηξη ξεκίνησε στο ηφαιστειακό σύστημα Σβαρτσένγκι στις 18 Δεκεμβρίου μετά την πλήρη εκκένωση ένα μήνα νωρίτερα των 4.000 κατοίκων του Γκρίνταβικ και το κλείσιμο της Γαλάζιας Λιμνοθάλασσας, ενός δημοφιλούς τουριστικού σημείου.

Περισσότεροι από 100 κάτοικοι του Γκρίνταβικ είχαν επιστρέψει τις τελευταίες εβδομάδες, πριν από την εκ νέου εντολή εκκένωσης του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Ισλανδία, η οποία έχει περίπου το μέγεθος της αμερικανικής πολιτείας του Κεντάκι, διαθέτει περισσότερα από 30 ενεργά ηφαίστεια, καθιστώντας το βορειοευρωπαϊκό νησί πρωταρχικό προορισμό για τον ηφαιστειακό τουρισμό – ένα πολύ εξειδικευμένο είδος τουρισμού, που προσελκύει χιλιάδες άτομα και είναι απολύτως ασφαλές.

Το 2010, σύννεφα τέφρας από εκρήξεις στο ηφαίστειο Εϊγιαφιάτλαγιοκουτλ στα νότια της Ισλανδίας εξαπλώθηκαν σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, καθηλώνοντας περίπου 100.000 πτήσεις και αναγκάζοντας εκατοντάδες Ισλανδούς να εκκενώσουν τα σπίτια τους. Σε αντίθεση με το Εϊγιαφιάτλαγιοκουτλ, τα συστήματα του ηφαιστείου Ρέικιανες δεν είναι παγιδευμένα κάτω από παγετώνες και συνεπώς δεν αναμένεται να προκαλέσουν παρόμοια σύννεφα τέφρας.

🚨 The start of the Volcano in Iceland was caught on a webcam 2 hours ago. Amazing video!

The eruption is very near to Grindavík which has been evacuated as well as The Blue Lagoon. pic.twitter.com/9aFmAOMvp3

