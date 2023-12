Φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα από την έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία – Δείτε live εικόνα

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Ισλανδία μετά την ηφαιστειακή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη χερσόνησο Ρέικιανες, μετατρέποντας τον ουρανό σε πορτοκαλί.

Σύμφωνα με το AP, η έκρηξη το ηφαιστείου σημειώθηκε στις 22:17 τοπική ώρα μετά από μια σειρά μικρών σεισμών γύρω στις 21:00, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από την πόλη Γκρίνταβικ. Την ώρα που η έκρηξη εξαπλωνόταν, το μάγμα, φαινόταν να εκτοξεύεται κατά μήκος της κορυφογραμμής ενός λόφου.

Η Ισλανδία βρίσκεται πάνω από ένα θερμό ηφαιστειακό σημείο στον Βόρειο Ατλαντικό. Φιλοξενεί 33 ενεργά ηφαιστειακά συστήματα, ενώ οι εκρήξεις σημειώνονται κάθε τέσσερα με πέντε χρόνια. Οι επιστήμονες λένε ότι μια νέα έκρηξη θα παρήγαγε πιθανότατα λάβα, αλλά όχι σύννεφο τέφρας.

Σοβαρότερη ήταν η έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajokull το 2010, η οποία εκτόξευσε τεράστια σύννεφα τέφρας στην ατμόσφαιρα και καθήλωσε τις πτήσεις σε όλη την Ευρώπη για ημέρες, λόγω φόβων ότι η τέφρα θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές στους κινητήρες των αεροπλάνων.

Με τους αναλυτές να προειδοποιούν για την επικείμενη έκρηξη του ηφαιστείου, η αστυνομία προχώρησε σταδικά από τον Νοέμβριο στην εκκένωση της πόλης Γκρίνταβικ, αφού η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές σε σπίτια.

Αν και οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους μεταξύ 7 π.μ. και 9 μ.μ. κάθε μέρα και ορισμένες επιχειρήσεις είχαν ανοίξει ξανά, δεν τους επιτρεπόταν να διανυκτερεύσουν ή να περπατήσουν στην πόλη.

Περίμεναν μια ενημέρωση αυτή την εβδομάδα για να μάθουν αν οι κανόνες εκκένωσης θα αίρονταν εγκαίρως για τα Χριστούγεννα. Στην περιοχή είχαν σημειωθεί χιλιάδες σεισμοί τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά τα μεγέθη είχαν μειωθεί την τελευταία εβδομάδα, με αποτέλεσμα ορισμένοι ειδικοί να θεωρούν ότι ο κίνδυνος έκρηξης είχε μειωθεί.

Πολλοί από την πόλη αγωνίζονται εν μέσω στεγαστικών ελλείψεων και ορισμένοι είναι θυμωμένοι που εξακολουθεί να μην τους επιτρέπεται να μείνουν στα σπίτια τους τη νύχτα. Ένα άτομο που ζει στο Grindavík φέρεται πρόσφατα να απειλήθηκε με σύλληψη αφού παραβίασε τους κανόνες για να μείνει στο σπίτι με τη σύζυγό του για αρκετές νύχτες.

Σημειώνεται, ότι το Γκρίνταβικ, βρίσκεται στη χερσόνησο Ρέικιανες, περίπου 50 χιλιόμετρα (31 μίλια) νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ και όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο του Κέφλαβικ.

Eye witness footage of the volcano eruption in Grindavik, Iceland. pic.twitter.com/USoxJyMIre

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) December 18, 2023