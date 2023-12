Ισλανδία: Εξερράγη το ηφαίστειο – H στιγμή που λάβα και καπνός κάλυψαν τα πάντα

Εξερράγη αργά το βράδυ της Δευτέρας το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες της νοτιοδυτικής Ισλανδίας μετά από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας το βράδυ της Δευτέρας στις 22:17, ξεκίνησε ηφαιστειακή έκρηξη βόρεια του Γκρίνταβικ στη χερσόνησο Ρέικιανες. Η έκρηξη εντοπίζεται κοντά στο Sundhnúkagígar, περίπου τέσσερα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Γκρίνταβικ και είναι ορατή στις κοντινές διαδικτυακές κάμερες. Της έκρηξης προηγήθηκε ένα σμήνος σεισμών που ξεκίνησε στις 21:00.

«Πρόκειται για μια ισχυρή έκρηξη και ένα αρκετά μεγάλο γεγονός»

BREAKING: HUGE volcanic hole has opened up under Grindavik, Iceland. Is it the portal to Hell? pic.twitter.com/tl0tm3dTZf — ᴊᴀᴄᴋ ᴅᴀɴɢᴇʀ (@AmericazOutlaw) December 19, 2023

Ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος θα απογειωθεί σύντομα για να επιβεβαιώσει την ακριβή θέση και το μέγεθος της έκρηξης, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες.

An eruption has started on the Reykjanes peninsula.

The eruption is located about 3 km north of Grindavik. The eruption began at 22.17 following the earthquake swarm that started around 21:00. https://t.co/9vYBBjNcX9 pic.twitter.com/sYLwWhUtlA — Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office (@Vedurstofan) December 18, 2023

Υπό τον φόβο μιας σημαντικής έκρηξης στη χερσόνησο Ρέικιανες, οι Αρχές εκκένωσαν τον περασμένο μήνα τους περίπου 4.000 κατοίκους του ψαροχωριού Γκρίνταβικ και έκλεισαν το κοντινό Blue Lagoon.

Η στιγμή της έκρηξης

Βίντεο που έχουν ανέβει στα social media δείχνουν τη στιγμή που το ηφαίστειο «βρυχάται» και λάβα και καπνός σκεπάζουν το χιονισμένο τοπίο της Ισλανδίας.

Byrjunin á eldgosinu á vefmyndavél RÚV yfir Grindavík 0:13 pic.twitter.com/Jx3icbxuxx — Birkir (@birkirh) December 18, 2023

«Προειδοποίηση: Η έκρηξη έχει ξεκινήσει βόρεια του Γκρίνταβικ από το Χάγκαφελ», ανέφερε το Μετεωρολογικό Γραφείο στον ιστότοπό του. Οι εικόνες και η ζωντανή μετάδοση που μεταδόθηκε από το Reuters έδειχναν λιωμένα πετρώματα να ξερνούν σαν σιντριβάνια από σχισμές στο έδαφος, με τα έντονα κίτρινα και πορτοκαλί χρώματά τους να έρχονται σε έντονη αντίθεση με τον σκοτεινό νυχτερινό ουρανό.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ρέικιαβικ, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, παρέμεινε ανοιχτό.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν διαταραχές στις αφίξεις ή τις αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο Κεφλαβίκ», ανέφερε στην ιστοσελίδα του. Στη χερσόνησο Ρέικιανες τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις σε ακατοίκητες περιοχές, αλλά το τελευταίο ξέσπασμα θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την πόλη Γκρίνταβικ, δήλωσαν οι Αρχές.

Η χερσόνησος Ρέικιανες είναι ένα ηφαιστειακό και σεισμικό hot spot νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ. Τον Μάρτιο του 2021, σιντριβάνια λάβας ξέσπασαν θεαματικά από μια ρωγμή μήκους 500-750 μέτρων στο έδαφος στο ηφαιστειακό σύστημα Fagradalsfjall.

«Ένα αρκετά μεγάλο γεγονός»

Ένας ανώτερος αστυνομικός δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RUV σύμφωνα με το BBC ότι η έκρηξη συνέβη γρήγορα και φαίνεται ότι ήταν «ένα αρκετά μεγάλο γεγονός».

Eye witness footage of the volcano eruption in Grindavik, Iceland. pic.twitter.com/USoxJyMIre — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) December 18, 2023

Ο Βίντρι Ρεΐνισον δήλωσε ότι η λάβα φαίνεται να ρέει προς όλες τις κατευθύνσεις από μια μεγάλη ρωγμή στο ηφαίστειο.

«Οι πίδακες [της λάβας] είναι αρκετά υψηλοί, οπότε φαίνεται ότι πρόκειται για μια ισχυρή έκρηξη στην αρχή», είπε.

Live pictures of a volcano erupting from my cousin in #iceland He said “It is 2.7 kilometres long. 3 kilometres from Grindavik. They are hoping the lava will leak away from Grindavik, but this eruption is so big.” pic.twitter.com/5SeUJMC1M1 — Bulletproofsoul (@bulletprfsoul) December 19, 2023



Τον Απρίλιο του 2010, η ηφαιστειακή έκρηξη του Eyjafjallajokull προκάλεσε το μεγαλύτερο κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ως αποτέλεσμα ενός εκτεταμένου νέφους τέφρας.