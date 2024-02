Φονική καραμπόλα στην Αίγυπτο - Τουλάχιστον 15 νεκροί

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε καραμπόλα πολλών οχημάτων στην περιοχή Ελ Αμαράγια, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, σύμφωνα με το αιγυπτιακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

15 people were killed and 7 others were injured in a collision between a number of cars near the free zone of Amaria on the desert «Alexandria-Cairo» road, according to local newspapers #Rafah_under_attack #RafahUnderAttack #RafahMassacre pic.twitter.com/K3kPKeKM61

— Ɗɑɳisɦ (@highfromhighsea) February 13, 2024