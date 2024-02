Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ (pic)

Το απόγευμα του Σαββάτου (10/2,17:30), ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σε ένα παιχνίδι… ειδικών συνθηκών. Σε μια αναμέτρηση… μεταβατική. Καθώς στον πάγκο θα κάθεται ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος.

Αλλά την ίδια ώρα ο νέος προπονητής, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έφτασε ήδη στην Ελλάδα και θα βρίσκεται στη σουίτα και θα βλέπει τη νέα του ομάδα να διεκδικεί ένα απαραίτητο και κρίσιμο τρίποντο.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για επιστροφή στα…. βασικά, με τον Έλληνα προπονητή να δείχνει αποφασισμένος να παρατάξει μια ομάδα που ουσιαστικά θα ταιριάζει περισσότερο σε εκείνη που έφερε τα σπουδαία αποτελέσματα στην Ευρώπη και έφτασε να είναι πρώτη στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου γύρου.

Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Κάρμο και Ορτέγκα μπροστά του, αλλά και τον Μπιανκόν δίπλα στον Πορτογάλο στόπερ, καθώς ο Γάλλος κρίνεται πιο έτοιμος από τον Ρουμπέν Βέζο. Αντίθετα, ο Συλαϊδόπουλος φαίνεται ότι θα διατηρήσει τους δύο της μεσαίας γραμμής, με τους Τσικίνιο και Έσε να ξεκινούν την αναμέτρηση ως δίδυμο στα χαφ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την τριάδα μπροστά τους, ο Κώστας Φορτούνης αναμένεται να αγωνιστεί στο «10», ο Μασούρας στο ένα άκρο και ο Ντάνιελ Ποντένσε στο άλλο. Με τον Πορτογάλο εξτρέμ να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά από ακριβώς έναν μήνα και το παιχνίδι με την Κηφισιά.

Όσο για τη θέση του σέντερ φορ; Η επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί από το Κόπα Άφρικα αυτομάτως τον θέτει ξανά στην πρώτη θέση της εσωτερικής επετηρίδας των επιθετικών και για αυτό θα είναι εκείνος που θα ξεκινήσει βασικός. Με τον Ναβάρο στον πάγκο. Αλλά και έναν εκ των Γιόβετιτς (το πιθανότερο), Ελ Αραμπί επίσης στην 20άδα.

Κλείνοντας, αξίζει να τονίσουμε ότι από την αποστολή του αγώνα με τον ΟΦΗ θα απουσιάσουν οι τραυματίες Ζέλσον Μαρτίνς, Ρέτσος, ο τιμωρημένος Ντόη και λογικά εκτός θα μείνει ο Αντρέ Όρτα με τον Νέλσον Αμπεϊ.

