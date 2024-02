Αποκαλύφθηκε το εντυπωσιακό άγαλμα του Κόμπι Μπράιαντ στο «Staples Center» (pics, vids)

Ένα ακόμη κομμάτι για να θυμίζει τον σπουδαίο Κόμπι Μπράιαντ προστέθηκε στο «Staples Center», με τους Λος Άντζελες Λέικερς να κάνουν τα αποκαλυπτήρια για το άγαλμα του «Black Mamba», στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε με την ομάδα της Καλιφόρνια.

Στην τελετή βρέθηκαν μεγάλες φυσιογνωμίες του ΝΒΑ, του WNBA και όχι μόνο, ενώ φυσικά δεν μπορούσε να λείπει και οικογένεια του Κόμπι, με την σύζυγό του Βανέσα να μιλά για το άγαλμα, τονίζοντας πως ουσιαστικά ο ίδιος το είχε διαλέξει.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κόμπι απεικονίζεται να κρατά ψηλά το χέρι του καθώς αποχωρεί από το παρκέ, στο μνημειώδες παιχνίδι απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, στο ίδιο γήπεδο, όπου σημείωσε 81 πόντους και σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος στο ΝΒΑ.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό αναμένεται να προστεθούν και ακόμη δύο αγάλματα του «Βlack Mamba». Ένα που θα φορά τη φανέλα με νούμερο «24» και ένα που θα είναι μαζί με την κόρη του Τζιάνα, η οποία βρισκόταν μαζί του στο τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο τον Γενάρη του 2020.

For Kobe. For the die-hard Laker fans. For our family.

“Leave the game better than you found it. And when it comes time for you to leave, leave a legend.” pic.twitter.com/h58OKd7Ll1

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2024