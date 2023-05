Ο Γουόκερ είναι 24 ετών, δεν είναι πια ο πιτσιρικάς που το 2018 επέλεξε ο «μεγάλος» Γκρεγκ Πόποβιτς για λογαριασμό των Σαν Αντόνιο Σπερς. Διανύει την 5η σεζόν του στο NBA και πρώτη στο Λος Άντζελες.

Ήταν ο βασικός σούτινγκ γκαρντ των Λέικερς για μισή σεζόν. Σίγουρα όμως κανείς δεν περίμενε ότι θα ήταν αυτός που θα οδηγούσε τους Λέικερς στην νίκη με 104-101 επί των Γουόριορς στο Game 4 της σειράς.

Σε ένα παρκέ γεμάτο με αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές και αστέρες της Λίγκας, όπως οι Λεμπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις, Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμσον, ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση ήταν ο Λόνι Γουόκερ. Σημείωσε και τους 15 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, την στιγμή που ολόκληρη η ομάδα των Γουόριορς σημείωσε 17. Όμως αυτό δεν ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα του γκαρντ – φόργουορντ από την Πενσυλβάνια. Κατάφερε έστω και σε ένα βράδυ το όνομά του να μπει δίπλα σε αυτό του «θρυλικού» Κόμπι Μπράιαντ.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία του ΝΒΑ, έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς που έρχεται από τον πάγκο και σημειώνει 15+ πόντους στην τελευταία και καταληκτική περίοδο αγώνα για τα playoffs μετά τον Κόμπι. Ο Μπράιαντ το είχε διαπράξει ακριβώς την ίδια ημερομηνία( 8 Μαΐου 1997) σε παιχνίδι με αντίπαλο τους Τζαζ, όπου σημείωσε τους 17 από τους 19 πόντους των «λιμνανθρώπων».

LONNIE WALKER IV SHINES IN GAME 4!

15 points in the 4th quarter as the @Lakers secure a 3-1 series lead! pic.twitter.com/izyQzadxG8

— NBA (@NBA) May 9, 2023