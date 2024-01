«Μπάσιμο» της Μπαρτσελόνα για το παιδί-θαύμα του σουηδικού ποδοσφαίρου

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, αφού ο Τσάβι θα αποχωρήσει το καλοκαίρι, ωστόσο έχει βγει ήδη στην αγορά προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ με νεαρούς παίκτες που θα στηριχτεί στο μέλλον.

Οι Μπλαουγκράνα, διαχρονικά όχι μόνο παράγουν δικά τους ταλέντα, αλλά αποκτούν κιόλας, κάτι το οποίο θα κάνουν και στην περίπτωση του 17χρονου Σουηδού Λούκας Μπέργβαλ, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζουργκάρντεν και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της σκανδιναβικής χώρας.

Ο νεαρός ταλαντούχος χαφ έχει καταγράψει ήδη μια συμμετοχή στην Εθνική της πατρίδας του, ενώ αν και δεν έχει ενηλικιωθεί ακόμα μετράει ήδη 29 εμφανίσεις, τρία γκολ και μια ασίστ σε επαγγελματικό επίπεδο.

Οι Καταλανοί έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία με την Τζουργκάρντεν και θα καταβάλλουν το ποσό των 7 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 17χρονου μέσου, ενώ ακόμη στην συμφωνία προβλέπονται τρία εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους.

Η μεταγραφή του Λούκας Μπέργβαλ στην Μπάρτσα θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι, μόλις ο νεαρός ποδοσφαιριστής ενηλικιωθεί, με την ομάδα της Καταλονίας να προλαβαίνει αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους που είχαν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

🚨🔵🔴 Understand Barça official bid for Lucas Bergvall is expected to be accepted next week!

Final amound: €7m fixed fee plus €3m add-ons.

Bergvall has been very clear, he wants to join Barça — deal to be closed now but valid from July 1, 2024.

Almost there ⏳🇸🇪 pic.twitter.com/gonGJS4Du2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2024