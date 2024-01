Ξανά στους αιθέρες τα Boeing 737 Max 9 – Τι ζητά η Εθνική Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ

H United Airlines ανακοίνωσε ότι επανέφερε το Σάββατο στον αέρα τα Boeing 737 Max 9 για επιβατικές πτήσεις, αφού οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έδωσαν το πράσινο φως μετά από το σοβαρό ατύχημα στην καμπίνα του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της Alaska Airlines νωρίτερα αυτό το μήνα.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια πτήσης ενός Max 9 οκτώ εβδομάδων της Alaska Airlines. Έκτοτε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) καθήλωσε 171 αεροσκάφη Boeing 737 MAX 9, με αποτέλεσμα την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων από την Alaska Airlines και τη United.

Alaska Airlines has begun flying Boeing 737 Max 9 jetliners again for the first time since they were grounded after a panel blew out of the side of one of the airline’s planes. https://t.co/Q6Mw2iRowW

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) January 28, 2024