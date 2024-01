Κατάρριψη μεταγωγικού στη Ρωσία: Βίντεο με την επιβίβαση των Ουκρανών αιχμαλώτων έδωσε η Μόσχα

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας έδωσε σήμερα (26/1) στη δημοσιότητα ένα βίντεο που λέει ότι δείχνει Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου να επιβιβάζονται στο αεροπλάνο που αργότερα συνετρίβη κοντά στο Μπέλγκοροντ.

Ουκρανοί σχολιαστές έσπευσαν να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα του βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. H Ουκρανία είχε προειδοποιηθεί 15 λεπτά νωρίτερα για την πτήση του μεταγωγικού, ανακοίνωσε προ ημερών η Ρωσία.

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι κατέρριψε το αεροπλάνο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 74 επιβαίνοντες σε αυτό. Οι 65 ήταν Ουκρανοί στρατιώτες που επρόκειτο να απελευθερωθούν, στα πλαίσια μιας ανταλλαγής με Ρώσους αιχμαλώτους.

Το βίντεο δείχνει καρέ-καρέ οχήματα να προσεγγίζουν σε ένα αεροπλάνο Ilyushin-76, εν μέσω ενός χιονισμένου αεροδρομίου. Κάποιοι αποβιβάζονται από τα αυτοκίνητα και ετοιμάζονται να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. Τα πλάνα δεν συνοδεύονται από ήχο, μόνο από μια φράση που εξηγεί ότι εικονίζονται Ουκρανοί στρατιώτες να επιβιβάζονται σε στρατιωτικό αεροσκάφος:

Δεν αναφέρεται ούτε η τοποθεσία.

WATCH: PAY ATTENTION TO THE TRAIL IN THE SKY AT THE 19th SECOND

A Russian Ilyushin-76 military transport plane has crashed in the southern Belgorod region bordering Ukraine

At least 65 Ukrainian prisoners of war were killed

