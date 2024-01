Χαμός στην Μπαρτσελόνα: Αποχωρεί ο Τσάβι (pic)

Η τρέχουσα σεζόν θα είναι και η τελευταία του Τσάβι στον πάγκο της Μπαρτσελόνα!

Στις δηλώσεις του μετά τη βαριά ήττα από τη Βιγιαρεάλ στο «Μονζουίκ» με 3-5, ο προπονητής των Καταλανών έκανε γνωστό πως πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα στις 30 Ιουνίου βλέποντας πως με εκείνον στο τιμόνι δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση.

O θρύλος της Μπαρτσελόνα επέστρεψε ως προπονητής στους «μπλαουγκράνα» τον Νοέμβριο του 2021, οδήγησε πέρσι τον σύλλογο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ωστόσο οι αποτυχίες είναι περισσότερες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πάρει αυτή την απόφαση.

«Στις 30 Ιουνίου θα αποχωρήσω από την ομάδα. Είναι μία απόφαση την οποία έχουμε συζητήσει με τον πρόεδρο και με το τεχνικό επιτελείο. Η Μπάρτσα χρειάζεται μία αλλαγή κατεύθυνσης. Ως οπαδός της ομάδας πιστεύω πως το καλύτερο πράγμα είναι να φύγω από την ομάδα στις 30 Ιουνίου. Πιστεύω πως αυτό θα βοηθήσει στην αλλαγή και συνεχίζω να πιστεύω πως μπορούμε να έχουμε μία πολύ καλή σεζόν. Πρέπει να σκεφτώ την ομάδα πριν τον εαυτό μου», είπε ο συναισθηματικά φορτισμένος Τσάβι μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του.

Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Ζοάν Λαπόρτα είχε δείξει εμπράκτως την στήριξή του στον Τσάβι προσφέροντάς του συμβόλαιο μέχρι το 2025, αλλά όπως φαίνεται η συνεργασία των δύο πλευρών θα ολοκληρωθεί νωρίτερα. Και το ερώτημα τώρα είναι ποιος θα διαδεχθεί τον νυν τεχνικό της Μπαρτσελόνα στον πάγκο.

Η ανακοίνωση του Τσάβι:

Xavi Hernández: «I want to announce that on June 30 I will no longer continue as the coach at Barça. I think the situation needs to change course, and as a culer, I cannot allow the current situation.» pic.twitter.com/VSEfG2zRNt

🚨 Xavi: “I will leave Barcelona in June”.

“We have reached a point of no return. It’s time for change. As a Culé, I think that it’s time to leave”.

“I spoke with the board and the club today. I will leave on the 30th of June”. pic.twitter.com/PiT9gZItRQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024