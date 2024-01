Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Το Τελ Αβίβ κατηγορείται για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες

Η άρνηση Νετανιάχου της προοπτικής παλαιστινιακού κράτους ρίχνει λάδι στη φωτιά στη πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής με τις ΗΠΑ να προσπαθούν να μειώσουν τις αντιδράσεις.

Οργανώσεις δικαιωμάτων συλλέγουν μαρτυρίες Παλαιστινίων από τη Γάζα που κατηγορούν το Ισραήλ ότι προχώρησε σε εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες τον περασμένο μήνα.

Η Υπηρεσία Γυναικών του ΟΗΕ προειδοποιεί για «τραύμα γενεών» στους Παλαιστίνιους, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι «δύο μητέρες σκοτώνονται κάθε ώρα» στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι το Ισραήλ ενέκρινε μόνο επτά από τις 29 αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας το πρώτο εξάμηνο του Ιανουαρίου και αρνήθηκε το 95% των προσπαθειών παράδοσης καυσίμων και φαρμάκων στην περιοχή.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να κλιμακώσει τον πόλεμο στον Λίβανο στο τέλος του μήνα.

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη συνοικία al-Amal στην πόλη Khan Younis.

Έτσι ο αριθμός των θυμάτων των βομβαρδισμών σε διάφορες περιοχές της πόλης από τα ξημερώματα της Παρασκευής ανέρχεται σε 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο al-Shifa αποτέλεσε αντικείμενο ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών και βομβαρδισμών πυροβολικού.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera μεταδίδει ότι η περιοχή που στοχοποιήθηκε από το Ισραήλ περιλαμβάνει συγκροτήματα κατοικιών όπου ζει μεγάλος αριθμός αμάχων. Πολλοί από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη ανασυρθεί από το σημείο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν μια περιοχή με κατοικίες στην περιοχή al-Balad στο κέντρο της πόλης Khan Younis. Σπίτια και εγκαταστάσεις ανατινάχθηκαν επίσης στην περιοχή Bani Suheila στα ανατολικά της πόλης.

Πλάνα δείχνουν πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται από τις περιοχές αυτές ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής.

Η κλιμάκωση που όλοι φοβούνταν μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα είναι πλέον γεγονός.

Αυτή τη στιγμή από το Ισραήλ έως το Αφγανιστάν χώρες επιτίθενται σε άλλες με πυραύλους και drones, χρησιμοποιώντας ως αφορμές τη δράση ενόπλων ομάδων, αλλά στην ουσία στέλνοντας μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες.

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι μια περιφερειακή σύγκρουση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» γράφει η «Washington Post».

Σε ένα από τα τελευταία επεισόδια, το Πακιστάν εξαπέλυσε μια σειρά από αντίποινα εναντίον μαχητών στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουχιστάν του Ιράν, εν μέσω μιας ολοένα και πιο τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή που φαίνεται τώρα να εντείνει τις σχέσεις του Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικά όπλα, με τη γείτονά του.

Καθώς οι ισραηλινές επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνεχίζονται, ακολουθούν τα τελευταία στοιχεία από την περιοχή από τις 7 Οκτωβρίου.

Σκοτώθηκαν 369 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 98 παιδιών, τριών γυναικών και επτά Παλαιστίνιων κρατουμένων που πέθαναν υπό ισραηλινή κράτηση.

Περισσότεροι από 4.212 είναι τραυματίες

Τουλάχιστον 6.108 είναι κρατούμενοι

Η συμμετοχή της Παλαιστίνης στα Όσκαρ 2024 είναι μια ταινία με τίτλο Bye Bye Tiberias που αφηγείται την ιστορία τεσσάρων γενεών γυναικών στην οικογένεια της Παλαιστίνιας ηθοποιού Hiam Abbas.

Η Abbas είναι περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της στη βραβευμένη σειρά Succession του HBO, και χρησιμοποιεί αυτή την επιτυχία για να αφηγηθεί την ιστορία της οικογένειάς της που εκδιώχθηκε από το χωριό της κατά τη διάρκεια της Νάκμπα του 1948.

«Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να μην ισοπεδωθούμε», λέει η ίδια.

