Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους – Τα «καυτά» φιλιά του ζευγαριού

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τένερ δεν άργησαν να δημοσιοποιήσουν το ειδύλλιό τους μόλις λίγες ημέρες αφού άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες που τους ήθελαν να είναι τρελοί ο ένας για τον άλλο.

Η τραγουδίστρια εθεάθη να φεύγει από την εκδήλωση Q&A του Callum Turner στο Aero Theatre στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, μαζί με την ομάδα της. Λίγο αργότερα συναντήθηκε με τον διάσημο ηθοποιό για δείπνο. Το ζευγάρι έδειχνε ερωτευμένο ενώ δειπνούσε στο R+D Kitchen στη Σάντα Μόνικα μαζί με μια ομάδα φίλων.

Παρόλο που είχαν παρέα, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τένερ κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο και έδειχναν να μην νοιάζονται για τον κόσμο γύρω τους, απολαμβάνοντας το φαγητό και τα κοκτέιλ τους. Μετά την έξοδο, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε ενώ έφευγε από το εστιατόριο μαζί και αν και δεν επέδειξε κάποια προφανή σημάδια τρυφερότητας, δεν προσπάθησε να κρύψει τη σχέση του.

Από τότε που επιβεβαίωσαν τις φήμες, ξεκίνησαν οι δημόσιες εμφανίσεις με τους παπαράτσι να τους «τσακώνουν» αρκετές φορές μαζί. Τα τελευταία στιγμιότυπα ωστόσο που ήρθαν στο φως δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για τον παθιασμένο έρωτα που ζουν.

Σε αυτά οι δυο τους χαμογελούν τρυφερά, αγκαλιάζονται ενώ υπάρχουν και πλάνα που τους δείχνουν να ανταλλάσσουν «καυτά» φιλιά.

