Ρωσία: Άγρια επεισόδια στο Μπασκορτοστάν – Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν σήμερα (17/1) στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, γνωστότερη με το εκλατινισμένο Μπασκιρία, η οποία είναι ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσίας, υπαγόμενο στο Διαμέρισμα του Βόλγα.

Έλαβαν χώρα σε διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί, όπου αρκετές χιλιάδες πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τη φυλάκιση του οικολόγου ακτιβιστή Φαΐλ Αλσίμοφ.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και γκλομπς για να διαλύσει του διαδηλωτές. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κόσμο να φωνάζει «αέρια» και να απομακρύνονται.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται η αστυνομία να επιτίθεται με γκλομπς στο πλήθος, ενώ σε ένα τρίτο μια γυναίκα επικρίνει την αστυνομία ζητώντας να σταματήσει να χτυπά ένα διαδηλωτή που είχε πέσει στο έδαφος.

Meanwhile in Bashkortostan, a republic of the shit-hole called Russia…. «All is according to plan» pic.twitter.com/cayddVS57H

