Ουκρανία: Τουλάχιστον 17 τραυματίες σε νέα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην πόλη Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας χθες Τρίτη, ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Δυο γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης αυτής που ήταν προπολεμικά η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ο Ολεχ Σινεχούμποφ. Δώδεκα τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, διευκρίνισε.

Russia attacked my city. Hit the house where just local people lived. Rescuers are on the site, at this moment 17 victims. pic.twitter.com/MyybeSNefd

Σύμφωνα με τον ίδιο ουκρανό αξιωματικό, δυο πύραυλοι συστήματος (σ.σ. αντιαεροπορικής άμυνας) S-300 που είχαν μετατραπεί έπληξαν πολυκατοικία στο κέντρο της μητρόπολης.

Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ από την πλευρά του επέμεινε πως τα πλήγματα έγιναν σε περιοχή όπου δεν υπήρχε «καμιά» στρατιωτική υποδομή και δέκα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Η πόλη γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιθέσεων. Την περασμένη εβδομάδα χτυπήθηκε ξενοδοχείο της μητρόπολης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

Aftermath of the brutal night bombardment by russia in central Kharkiv, 17 people were injured. Two women are critically injured. Additionally, 12 individuals are receiving hospital treatment for moderate to minor injuries.

Bastards will pay for this.

vid cred @suspilne_news pic.twitter.com/ppVcWsjYG6

— Saint Javelin (@saintjavelin) January 17, 2024