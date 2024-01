Περού: Ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τον Ισημερινό λόγω της «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης»

Ο υπουργός Εσωτερικών του Περού, ο Βίκτορ Τόρες Φαλκόν, διέταξε χθες Τρίτη την «άμεση» ανάπτυξη δύναμης της διεύθυνσης ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας στα σύνορα με τον Ισημερινό, προκειμένου να «ενισχυθεί η ασφάλεια», εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας των συμμοριών στη γειτονική χώρα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του μέσω X (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Fredy Builes, επάνω, στρατιώτες του Περού στα σύνορα της χώρας).

