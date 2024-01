To απόλυτο gossip στις Χρυσές Σφαίρες: Σελένα Γκόμεζ και Τέιλορ Σουίφτ κουτσομπολεύουν την Κάιλι Τζένερ;

Με το κοινό να παρακολουθεί με αγωνία την τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες, το απόλυτο viral της βραδιάς ήταν η στιγμή που η κάμερα «τσάκωσε» τη Σελένα Γκόμεζ να κουτσομπολεύει την Κάιλι Τζένερ στην Τέιλορ Σουίφτ.

Ένα από τα βίντεο που έγινε viral, είναι η στιγμή που η Σελένα Γκόμεζ πλησιάζει την κολλητή της φίλη Τέιλορ Σουίφτ για να της πει κάτι που θα ξαφνιάσει στη συνέχεια την ποπ σταρ.

Οι δύο φίλες λένε κάποιο μυστικό και πολλοί έσπευσαν να διαβάσουν τα χείλη τους, για να δουν τι ακριβώς συζήτησαν.

Μία από τις επικρατέστερες απόψεις, είναι ότι η Σελένα Γκόμεζ είναι πολύ εκνευρισμένη με την Κάιλι Τζένερ, επειδή δεν την άφησε να βγάλει φωτογραφία με τον σύντροφο και ηθοποιό Τίμοθι Σαλαμέ.

Έγραψαν στο Twitter, ότι η Σελένα Γκόμεζ ίσως να λέει στην Σουίφτ: «Ζήτησα μια φωτογραφία μαζί του και εκείνη (η Κάιλι Τζένερ) είπε όχι».

Η φίλη της Keleigh ρώτησε έκπληκτη: «Με τον Τίμοθι;» και η Σελένα Γκόμεζ έγνεψε καταφατικά.

Selena Gomez was seen gossiping about Kylie Jenner during the Golden Globe Awards.

Selena: I asked for a picture with him and she [Kylie] said NO.

Keleigh Teller: With Timothee?”

Selena: *nods* pic.twitter.com/UDW5qnPNgB

