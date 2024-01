Γιώργος Λάνθιμος: Θρίαμβος και Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας στο Poor Things

Το κατάφερε κι αυτό o Γιώργος Λάνθιμος!

Η ταινία Poor Things κατέκτησε τη Χρυσή Σφαίρα «Καλύτερης Ταινίας σε Κωμωδία ή μιούζικαλ» ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά που ήθελαν αδιαφιλονίκητο φαβορί την Barbie.

The #GoldenGlobes award for Best Picture – Musical/Comedy goes to… Poor Things! 📽️ pic.twitter.com/M8vPkC0Lgj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Στην ομιλία του, η οποία κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ο Γιώργος Λάνθιμος αρχικά τόνισε ότι έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τον Μπρους Σπρίνγκστιν και στη συνέχεια τον ευχαρίστησε που τον «βοήθησε» να μεγαλώσει και να γίνει έτσι όπως είναι σήμερα.

Παράλληλα, αφού ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί η ταινία, χαρακτήρισε την Έμα Στόουν ως «την καλύτερη».

Έτσι, με τη Χρυσή Σφαίρα της καλύτερης ταινίας και τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας, το Poor Things μπαίνει στην κούρσα των Όσκαρ από τη θέση του φαβορί.

Μεγάλη νίκη και για την Έμα Στόουν

Χρυσή Σφαίρα κέρδισε και η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, Έμα Στόουν, για την ερμηνεία της στην ταινία Poor Things.

Η Στόουν στην ομιλία της αφού της απονεμήθηκε η Χρυσή Σφαίρα είπε ότι «θα είμαι για πάντα ευγνώμων» στον Γιώργο Λάνθιμο λέγοντας για την ταινία Poor Things μια ταινία ανάμεσα σε ένα άτομο και τον κόσμο.

👏 We can’t clap loud enough! Congratulations Emma Stone on your WIN for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy! 👏 #GoldenGlobes pic.twitter.com/swrlOLz462 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Η βραδιά του Oppenheimer

Ωστόσο, πέρα από τον Γιώργο Λάνθιμο, μεγάλος νικητής της βραδιάς αποδείχτηκε το Οπενχάιμερ.

Congratulations on your 🏆 WIN 🏆 for Best Director – Motion Picture, Christopher Nolan! Watch the #GoldenGlobes LIVE on @CBS and @paramountplus NOW! pic.twitter.com/JH9i5iRpXd — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Συγκεκριμένα, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε 5 Χρυσές Σφαίρες. Πρόκειται για αυτές της καλύτερης δραματικής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, Α΄ Ανδρικού ρόλου με τον Κίλιαν Μέρφι και Β΄Ανδρικού ρόλου με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και καλύτερης μουσικής την οποία έχει συνθέσει ο Λούντβιχ Γιόρανσον.

You’re a #GoldenGlobes winner! Congrats on winning Best Male Actor – Motion Picture – Drama for your role in Oppenheimer, Cillian Murphy! 🥳 pic.twitter.com/Uk9elJsRO1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

👏 Congratulations to the Best Supporting Male Actor – Motion Picture winner Robert Downey Jr. for his role in Oppenheimer! #GoldenGlobes pic.twitter.com/8qVYgcI1R5 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Χρυσές Σφαίρες και για την Barbie

Εκτός βραβεύσεων δεν θα μπορούσε να μείνει η μεγαλύτερη εμπορική ταινία της χρονιάς, η οποία μάλιστα πήρε και ειδικό βραβείο για αυτό το επίτευγμα.

Συγκεκριμένα, η Barbie κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για το Καλυτερο κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα της χρονιάς, καθώς και τη Χρυσή Σφαίρα γοα το Καλύτερο Τραγούδι «What Was I Made For?», Billie Eilish & Finneas.

✨ 🎥 Cinematic and Box Office Achievement goes to Barbie! #GoldenGlobes pic.twitter.com/uXwKpwhdt1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Σάρωσε και το Beef

Όσον αφορά στα τηλεοπτικά, τρία βραβεία κατέκτησε η σειρά Beef του Netflix. Πρόκειται για τις Χρυσές Σφαίρες καλύτερης σειράς-τηλεταινίας, Α’ Γυναικείου ρόλου σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινία για την ερμηνεία της Άλι Γουονγκ και Α’ Ανδρικόύ σε Μίνι-Σειρά ή Τηλεταινίας για την ερμηνεία του Στίβεν Γέουν.

The sweetest moment between co-stars and now #GoldenGlobes winners ❤️ Ali Wong & Steven Yeun pic.twitter.com/C06p2fOFjK — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

Ωστόσο, μεγάλος νικητής με τέσσερις Χρυσές Σφαίρες αναδείχτηκε το Succession, το οποίο κέρδισε τις κατηγορίες Καλύτερη Δραματική Σειρά, Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά, Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά και Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά.

Όλα τα βραβεία της βραδιάς

Καλύτερη Ταινία – Δράμα: Οπενχάιμερ του Κρίστοφερ Νόλαν

Οπενχάιμερ του Κρίστοφερ Νόλαν Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ): Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου

Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου Καλύτερη Επίδοση στο Box Office: Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ

Barbie της Γκρέτα Γκέργουιγκ Καλύτερη Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν για το «Οπενχάιμερ»

Κρίστοφερ Νόλαν για το «Οπενχάιμερ» Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα: Κίλιαν Μέρφι για το «Οπενχάιμερ»)

Κίλιαν Μέρφι για το «Οπενχάιμερ») Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα: Λίλι Γκλάντστοουν (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

Λίλι Γκλάντστοουν (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού) A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Εμα Στόουν για το «Poor Things»

Εμα Στόουν για το «Poor Things» A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Πολ Τζιαμάτι (Τα Παιδιά του Χειμώνα)

Πολ Τζιαμάτι (Τα Παιδιά του Χειμώνα) B’ Ανδρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Οπενχάιμερ)

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Οπενχάιμερ) B’ Γυναικείος Ρόλος: Ντα’Βάιν Τζόι Ρούντολφ (Τα Παιδιά του Χειμώνα)

Ντα’Βάιν Τζόι Ρούντολφ (Τα Παιδιά του Χειμώνα) Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Ανατομία μιας Πτώσης της Ζιστίν Τριέ

Ανατομία μιας Πτώσης της Ζιστίν Τριέ Καλύτερο Σενάριο: Ανατομία μιας Πτώσης – Ζιστίν Τριέ, Αρθούρ Χαραρί

Ανατομία μιας Πτώσης – Ζιστίν Τριέ, Αρθούρ Χαραρί Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Το Αγόρι και ο Ερωδιός του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Το Αγόρι και ο Ερωδιός του Χαγιάο Μιγιαζάκι Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική: Οπενχάιμερ – Λούντβιχ Γκόρανσον

Οπενχάιμερ – Λούντβιχ Γκόρανσον Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι: What Was I Made For? – Μπίλι Αϊλις, Φινέας Ο’ Κόνελ (Barbie)

Κατηγορίες τηλεόρασης