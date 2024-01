Γάζα: Όλες οι δηλώσεις των συμμάχων της Χαμάς για την δολοφονία του Σαλέχ αλ-Αρούρι

Η δολοφονία-εξωδικαστική εκτέλεση του Σαλέχ αλ-Αρούρι του πολιτμπουρό της Χαμάς, έβαλε το Ισραήλ στο στόχαστρο με έναν πολύ απροσδόκητο τρόπο, καθώς οι σύμμαχοι του Ισραήλ φαντάζουν απογοητευμένοι από τον τρόπο και τον χρόνο της εκτέλεσης, αλλά οι εχθροί του Ισραήλ ήδη έχουν ορκιστεί εκδίκηση και αναμένεται να κλιμακώσουν τις επιθέσεις. Μάλιστα η πρώτη κίνηση της Χαμάς σύμφωνα με αιγυπτικές πηγές ήταν να παγώσει τις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους.

Ο Σαλέχ αλ-Αρούρι ήταν ο σύνδεσμος της Χαμάς με το Ιράν και την Χεζμπολάχ και είναι σχεδόν βέβαιο πως τα στρατιωτικά αντίποινα δεν θα έχουν ως μοναδικό στόχο τους Ισραηλινούς στρατιώτες, αλλά και πολίτες. Μετά την δολοφονία η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε 4 επιθέσεις, παρότι σε γενικές γραμμές αποφεύγει να διεξάγει χτυπήματα τις νυχτερινές ώρες.

Τον Αύγουστο είχε αναφέρει σε συνέντευξη «Περιμένω το μαρτύριο και σκέφτομαι ότι έζησα πολύ καιρό»

Ο Σαλέχ αλ-Αρούρι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλη την Μέση Ανατολή αλλά και στους Παλαιστίνιους, ενώ είχε την φήμη περισσότερο του διαπραγματευτή παρά του μαχητή. Πίστευε και πίεζε για διαπραγματεύσεις, μεταξύ της Χαμάς και της Φατάχ, αλλά και μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ. Χαρακτηριστικό είναι πως σύμφωνα με τη Le Figaro, ο ηγέτης της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά λίγα μόλις λεπτά πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, από τον Αλ-Αρούρι, ο οποίος έμαθε για πρώτη φορά για την επίθεση μόλις ένα μισάωρο πριν την έναρξή της, όταν δέχθηκε σχετικό τηλεφώνημα από τον Γιάχια Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης στη Γάζα.

🚨BREAKING: ISRALI DRONE FOOTAGE THAT ASSASINATED HAMAS LEADERS IN BEIRUT, LEBANON. Footage of the Israeli drone attack, which targeted Hamas’ office in Beirut, assassinating the Deputy Head of the movement’s Political Bureau, Saleh Al- Arouri, and six others. https://t.co/q1385K1JGi pic.twitter.com/a7RQvFAXNB — Palestine Now (@PalestineNW) January 2, 2024

Χανίγια-Χαμάς: Η δολοφονία Αρούρι είναι τρομοκρατική πράξη και παραβίαση της λιβανέζικης κυριαρχίας

Ο Χανίγια χαρακτήρισε τη δολοφονία «άνανδρη, βάναυση επίθεση και κατάφωρο έγκλημα που αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, τη βαρβαρότητα που ασκεί η κατοχή εναντίον του λαού μας».

«Είναι επίσης μια παραβίαση της λιβανέζικης κυριαρχίας – που αντιπροσωπεύει μια επέκταση του εύρους της ισραηλινής επίθεσης εναντίον του λαού και του έθνους μας», είπε.

«Η κατοχή είναι υπεύθυνη για τις επιπτώσεις».

Hamas deputy chief Saleh Arouri was killed in an Israeli drone attack that struck a Hamas office in the Lebanese capital Beirut pic.twitter.com/g5AhXopKGx — TRT World (@trtworld) January 2, 2024

Ισλαμική Τζιχάντ: Η δολοφονία του δεν θα μείνει ατιμώρητη

Η Ισλαμική Τζιχάντ, μια συμμαχική ομάδα, ορκίστηκε εκδίκηση για τη δολοφονία του σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, λέγοντας ότι «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Χεζμπολάχ «Η Χεζμπολάχ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι βρίσκεται με «το δάχτυλό στη σκανδάλη», καθώς η ισλαμική οργάνωση του Λιβάνου σχεδιάζει την απάντησή της στο θάνατο του ανώτερου ηγέτη της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι σε έκρηξη στη Βηρυτό την Τρίτη, για την οποία κατηγορεί το Ισραήλ.

Η δολοφονία του Αρούρι και δύο άλλων ανώτερων στελεχών της Χαμάς μεταξύ των έξι νεκρών από το αναφερόμενο χτύπημα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος είναι «μια σοβαρή επίθεση στον Λίβανο», ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τρίτης στο Telegram:

«Ο Αρούρι πέτυχε το μαρτύριο που από καιρό αναζητούσε, επιθυμούσε και δούλευε μαζί με τους μαχόμενους αδελφούς του: αντίσταση και τζιχάντ, νίκη ή μαρτύριο.

Θεωρούμε τη δολοφονία του Σεΐχη Σάλεχ Αλ Αρούρι και των μαρτυρικών συντρόφων του στην καρδιά του νότιου προαστίου της Βηρυτού επικίνδυνη επίθεση κατά του Λιβάνου, του λαού του, της ασφάλειάς του, της κυριαρχίας του και της αντίστασής του. Φέρει βαθιά σημαντικά πολιτικά μηνύματα και συνέπειες για την ασφάλεια και αποτελεί μια επικίνδυνη εξέλιξη στην πορεία του πολέμου μεταξύ του εχθρού και του Άξονα της Αντίστασης.

Εμείς στη Χεζμπολάχ διαβεβαιώνουμε ότι αυτό το έγκλημα αναμφίβολα δεν θα μείνει αναπάντητο και ατιμώρητο. Η αντίστασή μας παραμένει σταθερή, υπερήφανη και πιστή στις αρχές και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στον εαυτό της, έτοιμη με το δάχτυλο στη σκανδάλη και τους μαχητές της στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας και ετοιμότητας».

A video was just released by pro #Hezbollah media in telegram threatening Israel with a massive rocket attack following the assassination of Saleh Arouri in #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/rRoekGBbVs — OSINT-Jihadi Monitor (@JihadiInt) January 2, 2024

Πρωθυπουργός του Λιβάνου: «Νέο ισραηλινό έγκλημα θέλουν να σύρουν τον Λίβανο σε νέα φάση αντιπαραθέσεων»

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι εκδίδει δήλωση με την οποία απαντά στη δολοφονία του αναπληρωτή ηγέτη της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι, καταδικάζοντας το «νέο ισραηλινό έγκλημα» και προειδοποιώντας ότι η Ιερουσαλήμ στοχεύει να σύρει τον Λίβανο σε μια νέα φάση αντιπαραθέσεων.

Καταδικάζει η Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι) την εξωδικαστική δολοφονία του Σαλέχ αλ Αρούρι στον Λίβανο

Ο Μοχάμεντ Αμπντούς Σαλάμ, εκπρόσωπος της Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης, καταδίκασε τη δολοφονία του Σαλέχ Αλ Αρούρι αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο νότιο Λίβανο.

Ο αλ-Χούθι του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου της Υεμένης, καταδίκασε έντονα τη δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι ως δειλό έγκλημα

Σύμφωνα με την έκθεση της διεθνούς ομάδας του πρακτορείου ειδήσεων Fars, ο Μοχάμεντ Αλί αλ Χούθι, μέλος του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου της Υεμένης, καταδίκασε έντονα τη δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι, αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «Al-Ahed», ο al-Houthi τόνισε ότι η δολοφονία του αλ-Αρούρι ήταν ένα δειλό έγκλημα που αποκάλυψε την ανικανότητα του στρατού του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα.

Γενική απεργία και κινητοποίηση στη Δυτική Όχθη στην μνήμη του αλ-Αρούρι κηρύχθηκε για αύριο

Οι εθνικές και ισλαμικές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη ανακοίνωσαν απεργία και γενική κινητοποίηση αύριο για «να θρηνήσουν τον μάρτυρα Σάλεχ αλ Αρούρι». Ο Σαλέχι αλ-Αρούρι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην Δυτική Όχθη και ίσως ο πιο συμπαθής εκπρόσωπος της Χαμάς για την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ιράν: «Τα ψευδή θεμέλια των Σιωνιστών βασίζονται στην τρομοκρατία και το έγκλημα»

Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο IRNA το βράδυ της Τρίτης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Καναάνι καταδίκασε έντονα την «υποκριτική ενέργεια του σιωνιστικού καθεστώτος στη δολοφονία του σεΐχη Σαλέχ Αλ-Αρούρι και δύο διοικητών των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ στη Βηρυτό». Τόνισε ότι «το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς διαπράττοντας ένα τέτοιο έγκλημα, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι τα ψευδή θεμέλια των Σιωνιστών βασίζονται στην τρομοκρατία και το έγκλημα».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε την ενέργεια του «σιωνιστικού τρομοκρατικού καθεστώτος στη δολοφονία του μάρτυρα Σαλέχ Αλ Αρούρι ως αποτέλεσμα της αδυναμίας και της βαριάς και ανεπανόρθωτης ήττας ενάντια στις παλαιστινιακές ομάδες αντίστασης και το ανθεκτικό παλαιστινιακό έθνος στην επιχείρηση Καταιγίδα της Αλ Άκσα και την ηρωική στάση ενάντια στην πολεμική μηχανή του σιωνιστικού επιθετικού καθεστώτος κατά της Γάζας τους τελευταίους τρεις μήνες». Ο Κανάνι καταδίκασε επίσης «την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου από το επιθετικό σιωνιστικό καθεστώς».

Τόνισε την «ευθύνη των διεθνών θεσμών, ιδιαίτερα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για άμεση και αποτελεσματική απάντηση σε αυτές τις τρομοκρατικές πράξεις του σιωνιστικού καθεστώτος, καθώς και την ευθύνη για τις συνέπειες του νέου τυχοδιωκτισμού των σιωνιστών».

Αντί επιλόγου μπορεί να τονιστεί πως ο Σαλέχ αλ-Αρούρι διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις τόσο στην Συρία, όσο και την Τουρκία (με μεσάζοντες-χειριστές στελέχη των μυστικών υπηρεσιών), οπότε αναμένονται περισσότερες αντιδράσεις, από σιιτικές οργανώσεις στην Συρία, αλλά και από την Τουρκία που φιλοξενεί μέλη της Χαμάς και υπάρχει ανοιχτό μέτωπο και θυμός με τις συλλήψεις συνεργατών της Μοσάντ.