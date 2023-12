Ένα τρίο, μια κατηγορία βιασμού και το αποκορύφωμα της ρεπουμπλικανικής υποκρισίας

Κατηγορία για βιασμό εναντίον του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Φλόριντα. Σεξουαλικές συνευρέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου με τη συμμετοχή μιας γυναίκας που έχει υποστηρίξει το νόμο της Φλόριντα «Don’t Say Gay» (Μην λες γκέι). Ισχυρισμοί για κρυφά καταγεγραμμένα τρίο. Υποτιθέμενη απαίτηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων για να εξαφανιστεί από το κάδρο. Συμπαράσταση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα ζευγάρι-υπέρμαχοι των οικογενειακών και χριστιανικών αξιών.

Τι κοινό έχουν όλα αυτά τα πράγματα; Όλα εμπλέκουν την Bridget (Μπρίτζετ) και τον Christian Ziegler (Κρίστιαν Ζίγκλερ), το ζευγάρι ρεπουμπλικάνων της Φλόριντα που έχει βρεθεί πολύ στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό, και όχι για κάτι καλό.

Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή.

Bridget Ziegler, co-founder of Moms for Liberty, was busted for having a threesome with another woman. Her husband, chairman of the Florida GOP, was charged with abusing the woman in their threesome.

These are the people that want to instill morality in kid’s schools. 🤔 pic.twitter.com/Q6SzMpChur

— Carlos Turnbull (@cturnbull1968) November 30, 2023