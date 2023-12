Ροζάριο Ντόσον: Η ηθοποιός θα γίνει για πρώτη φορά γιαγιά στα 44 της

Η Ροζάριο Ντόσον ετοιμάζεται να γίνει γιαγιά στα 44 της χρόνια. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός αποκάλυψε κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής της στο Page Six ότι η κόρη της Ιζαμπέλα περιμένει το πρώτο της παιδί και θα το υποδεχθεί το 2024.

«Είναι πολύ συναρπαστικό», δήλωσε η 44χρονη ηθοποιός, αποκαλύπτοντας παράλληλα και το φύλο του μωρού, που θα είναι κορίτσι.

Η Ροζάριο Ντόσον υιοθέτησε την κόρη της το 2014, όταν εκείνη ήταν 12 ετών και όπως έχει δηλώσει, έχει αφιερώσει πολύ χρόνο για να της διδάξει τον ακτιβισμό και τη φιλανθρωπία. Τον Αύγουστο, διοργάνωσε τον τρίτο ετήσιο καθαρισμό παραλιών της Δυτικής Ακτής, το SHISEIDO Blue Project με το WSL One Ocean και το WILDCOAST, στο Huntington Beach της Καλιφόρνια και τότε είχε μιλήσει αναλυτικά, για το πώς ενθαρρύνει την Isabella να ασχοληθεί με τον ακτιβισμό.

«Είμαι από το Κόνι Άιλαντ, οπότε η παραλία είναι πολύ σημαντική για μένα. Γνώρισα αυτή την ομορφιά όταν ήμουν παιδί και από τότε έχει χειροτερέψει. Δεν θα αφήσουμε αυτό το μέρος για τα παιδιά μας όπως τον πήραμε εμείς, αυτό απλά δεν θα το επιτρέψω. Θα φροντίσω να κάνω τα πάντα», είχε τονίσει τότε στο ΕΤ.

«Άρχισε να ζωγραφίζει όλες αυτές τις καταπληκτικές αφίσες γύρω από την καταπολέμηση της βίας και ήταν πολύ δυνατό. Χρειαζόμαστε καλλιτέχνες να φτιάχνουν έργα και να γράφουν όμορφα πράγματα που κάνουν τους ανθρώπους να καταλάβουν τι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε εδώ», πρόσθεσε η Ροζάριο Ντόσον.

Rosario Dawson, 44, to Become Grandmother Next Year: ‘Very Exciting’ https://t.co/PrRtGKjd9u

— People (@people) December 15, 2023