Αναβλήθηκε λόγω χιονιού το Μπάγερν – Ουνιόν Βερολίνου (pic)

H Μπάγερν Μονάχου στην προσπάθειά της να προσπεράσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν και να αναρριχηθεί στην κορυφή της Bundesliga, είχε σήμερα (2/12, 16:30) την αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με αντίπαλο την Ουνιόν Βερολίνου, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή του αγώνα.

Σε ολόκληρη τη Γερμανία υπάρχει χιονόπτωση, με τα φαινόμενα στο Μόναχο να είναι αρκετά έντονα και ένα «στρώμα» χιονιού να έχει σκεπάσει όλη την περιοχή γύρω από την Allianz Arena.

Όπως αναφέρει η Μπάγερν είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση στο γήπεδο και για την ασφάλεια των οπαδών αποφασίστηκε να αναβληθεί ο σημερινός αγώνας.

⚠️ Today’s Bundesliga home match against @fcunion_en has been postponed due to extreme snowfall in Munich.

