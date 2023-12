Η απόλυτη σύγκριση: Τα ρεκόρ Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού και η περσινή Euroleague (pics)

Η φετινή Euroleague είναι μια από τις συναρπαστικότερες όλων των εποχών, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά και αυτό αποτυπώνεται και στη βαθμολογία μετά από 11 αγωνιστικές. Η Ρεάλ Μαδρίτης που πέρσι κατέκτησε την κούπα είναι στην κορυφή στην κανονική διάρκεια με ρεκόρ 10-1 και «τρομάζει», ενώ η Μπαρτσελόνα την ακολουθεί κατά πόδας (9-2).

Η κανονική διάρκεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δείχνει πόσο σπουδαία «μάχη» θα γίνει και για την οκτάδα, αλλά και για το πλεονέκτημα έδρας, αφού η… μισή Euroleague έχει ρεκόρ 6-5 και η άλλη μισή 5-6. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός για ακόμη μια σεζόν πρωταγωνιστούν στη διοργάνωση, με τους περσινούς φιναλίστ να έχουν ρεκόρ 6-5, ενώ και οι πράσινοι που έχουν ενισχυθεί σημαντικά έχουν το ίδιο ρεκόρ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει κάνει πολλές μεταγραφές και θέλει να επιστρέψει στην οκτάδα και τα Play off μετά από αρκετό καιρό, ενώ οι ερυθρόλευκοι θέλουν να βρεθούν σε τρίτο σερί Final Four. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι άξιο αναφοράς τόσο για τους δύο «αιώνιους», όσο και γενικότερα για τις 18 ομάδες της Euroleague είναι η σύγκριση με τη συγκομιδή που είχαν στο ίδιο διάστημα και με τους ίδιους αντιπάλους την περσινή σεζόν.

Ο Ολυμπιακός που πέρσι κατά γενική ομολογία είχε την καλύτερη ομάδα στη Euroleague και έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, μετά από 11 αγωνιστικές με τους ίδιους αντιπάλους είχε 7 νίκες σε 11 παιχνίδια, ενώ φέτος έχει μια νίκη λιγότερη και είναι στο 6-5. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχει «χτυπηθεί» από πολλούς τραυματισμούς και δεν έχει παίξει ποτέ πλήρης, είναι ένα καλό ρεκόρ. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς και το γεγονός ότι πέρσι τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια!

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός που φέτος έχει 6-5, με βάση τα στατιστικά και τους αριθμούς, πέρσι είχε σημειώσει 5 νίκες σε 11 ματς. Αυτό σημαίνει ότι έχει δείξει μια βελτίωση στη συγκομιδή του και για αυτό τον λόγο είναι σε καλό δρόμο και εντός οκτάδας.

Εκτός από τη βελτίωση του Παναθηναϊκού και τη μικρή πτώση του Ολυμπιακού, αυτό που δείχνει η σύγκριση και ο πίνακας της βαθμολογίας σε σχέση με πέρσι είναι την τεράστια διαφορά της Ρεάλ Μαδρίτης. Η βασίλισσα πέρσι είχε 6 νίκες σε 11 ματς, ενώ φέτος έχει 10 νίκες και σημείωσε την πρώτη της ήττα πριν λίγες ώρες στην έδρα της Φενέρμπαχτσε με 100-98.

Εκτός της Ρεάλ όμως που αποτελεί… φόβητρο μέχρι στιγμής στη Euroleague, τη μεγαλύτερη βελτίωση την έχει δείξει η Μπάγερν του Πάμπλο Λάσο. Οι «Βαυαροί πέρσι είχαν μόλις 2 νίκες με τους συγκεκριμένους αντιπάλους και στα ίδια γήπεδα, την ώρα που φέτος έχουν σημειώσει ήδη 5 (τρεις παραπάνω). Από εκεί και πέρα στο +2 είναι η Μπαρτσελόνα, αλλά και η Φενέρ, ενώ η χειρότερη ομάδα της λίστας είναι και η ουραγός Άλμπα Βερολίνου, η οποία έχει μόλις 1 νίκη φέτος και πέρσι είχε 5 (-4).

