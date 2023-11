ΗΠΑ: Ο άστεγος και η πλούσια χήρα: Ιστορία αγάπης ή κάτι πιο σκοτεινό;

Η Carolyn Holland ήταν μια πλούσια χήρα 80 ετών, που ζούσε στο ειδυλλιακό παραθαλάσσιο θέρετρο της Καλιφόρνια, Cayucos, όταν γνώρισε τον David Foute, έναν άντρα 23 χρόνια νεότερο της.

Έκανε διάφορες δουλειές για εκείνη και μέσα σε μερικές εβδομάδες έγιναν ζευγάρι δηλώνοντας τον έρωτα που είχαν μεταξύ τους.

Η Carolyn είπε ότι δεν περίμενε ποτέ ότι θα ερωτευόταν τόσο βαθιά έναν άγνωστο ή ότι θα είχε μια ρομαντική, σεξουαλική σχέση στην ηλικία της: «Μου έδωσε κάτι ξεχωριστό, γιατί με νοιάζεται και με φροντίζει. Έχουμε πολλά κοινά. Λατρεύω την προσωπικότητά του και το σιχαίνομαι όταν λείπει», είπε σύμφωνα με το BBC.

«Θα την φροντίζω όσο καλύτερα μπορώ μέχρι να μην είμαι ικανός να το κάνω. Όλοι ξέρουν πως η Carolyn είναι το κορίτσι μου και δεν παίζω μαζί της. Δεν βγαίνω έξω τα βράδια γιατί έχω κάποιον που με περιμένει. Θα παραμείνω δίπλα της μέχρι το τέλος», τόνισε εκείνος.

Ωστόσο, οι κόρες της έβλεπαν τα πράγματα με διαφορετικό μάτι.

Εκτιμούν πως ο David Foute θέλει να εξαπατήσει τη μαμά τους, να της πάρει χρήματα και να της «διαλύσει» την καρδιά.

«Η διαφορά ηλικίας με ενόχλησε. Ήταν κόκκινη σημαία», είπε η ανιψιά της Carolyn, Kim. «Ποιος θα συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο, αν δεν ήθελε να αποκομίσει κάτι;», ανέφερε. Ο David άλλωστε, ήταν γνωστός στην τοπική κοινότητα για το πόσο γόης ήταν με τις γυναίκες της περιοχής, ιδίως τις μεγαλύτερες σε ηλικία. Ο αστείος χαρακτήρας του, η παρουσία του στην εκκλησία και το γεγονός πως παίζει κιθάρα και φυσαρμόνικα τον έκαναν αγαπητό.

Ωστόσο, όταν πρωτοπήγε στο Cayucos ζούσε δύσκολα και έμενε στην προβλήτα της μικρής πόλης. Ήταν άστεγος προτού συνδεθεί με την Carolyn Holland. Η οικογένειά της άρχισε να ανησυχεί μαθαίνοντας για το παρελθόν του: Ήταν εθισμένος σε σκληρά ναρκωτικά, το οποίο οδήγησε στο να τα διακινεί κιόλας, ενώ αργότερα συνελήφθη για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Οι κόρες της Carolyn, η Susan και η Sally, τρομοκρατήθηκαν από την αλλαγή στην προσωπικότητα της μητέρας τους μετά τη γνωριμία της με τον David: «Ήταν πολύ παράξενο, λες κι έγινε πάλι έφηβη. Όλα τα γελάκια και τα νάζια», είπε η κόρη της Sally. Τόσο εκείνη όσο και το υπόλοιπο οικογενειακό περιβάλλον δεν πίστεψαν πως πρόκειται για αληθινή αγάπη. «Αλλά για την ανάγκη μιας ηλικιωμένης για συντροφιά κι έναν πονηρό ξένο έτοιμο να το εκμεταλλευτεί».

