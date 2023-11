Η ιστορία πίσω από το «Total Eclipse of the Heart» της Μπόνι Τάιλερ

Η Μπόνι Τάιλερ μίλησε για την ιστορία πίσω από το «Total Eclipse of the Heart»: «Μόλις είχα υπογράψει στη Sony και θέλησα να αλλάξω από country rock σε rock. Έβλεπα τον Meat Loaf στο Old Grey Whistle Test του BBC να ερμηνεύει το Bat Out of Hell, οπότε είπα στον Muff Winwood στη Sony ότι επιθυμούσα να δουλέψω με τον Jim Steinman, ο οποίος έγραψε για τον Meat Loaf και ήταν ο παραγωγός του. Ο Muff με κοιτούσε σαν να ήμουν τρελή και μου είπε ότι ο Jim δεν θα το έκανε ποτέ. «Θέλω απλώς να του το προτείνεις», του είπα.

Η φωνή μου άρεσε στον Τζιμ, και έτσι τρεις εβδομάδες μετά ο ατζέντης μου και εγώ επισκεφτήκαμε το διαμέρισμά του με θέα το Σέντραλ Παρκ στη Νέα Υόρκη. Επιστρέψαμε στο σπίτι μας απογειωμένοι – είχαμε γνωρίσει τον Jim Steinman! – και τρεις εβδομάδες αργότερα μας κάλεσε ξανά. Έπαιζε πιάνο ενώ ο Rory Dodd μου τραγουδούσε το Total Eclipse of the Heart. Κατάλαβα αμέσως πόσο εκπληκτικό τραγούδι ήταν.

Την εποχή που ηχογραφούσαμε, ο Meat Loaf είχε χάσει τη φωνή του, και αφού έγινε επιτυχία έλεγε πάντα: «Dang. Αυτό το τραγούδι έπρεπε να ήταν δικό μου!»

Το ηχογραφήσαμε στο Power Station στη Νέα Υόρκη. Στον Jim άρεσε να θέτει ένα βασικό ρυθμό, να κάνει εννέα λήψεις του κομματιού, να διαλέγει την καλύτερη και μετά να συζητάει, όπως συνήθιζε ο Phil Spector. Μου έδωσε μια κασέτα για να την ακούσω στο ξενοδοχείο μου και προτείναμε και οι δύο τη δεύτερη λήψη.

Εκείνος μου είπε ότι είχε αρχίσει να γράφει το τραγούδι για μια μελλοντική μουσική εκδοχή του Nosferatu χρόνια πριν, αλλά δεν το ολοκλήρωσε ποτέ. Την εποχή που ηχογραφούσαμε, ο Meat Loaf είχε χάσει τη φωνή του, και αφού έγινε επιτυχία έλεγε πάντα: «Dang. Αυτό το τραγούδι έπρεπε να ήταν δικό μου!» Το τραγούδησα με την καρδιά μου. Γυρίσαμε το video clip σε ένα γοτθικό πρώην άσυλο στο Surrey. Τα σκυλιά των φρουρών δεν ήθελαν να πατήσουν το πόδι τους στα δωμάτια στον κάτω όροφο, όπου έκαναν στους ανθρώπους θεραπεία με ηλεκτροσόκ.

Λάτρευα κάθε λεπτό της συνεργασίας μου με τον Τζιμ και ήμουν συντετριμμένη όταν πέθανε. Προσφάτως μια φίλη ανακάλυψε ένα γράμμα που της είχα γράψει από τη Νέα Υόρκη τότε. Λέει: «Σήμερα ηχογράφησα ένα καταπληκτικό τραγούδι. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο μεγάλο, που δεν νομίζω ότι ποτέ δεν θα το παίξει κανείς». Το Total Eclipse of the Heart έπρεπε να μικρύνει από επτά σε τέσσερα λεπτά, αλλά όλοι το λάτρεψαν τόσο πολύ που έπαιξαν ούτως ή άλλως την πλήρη έκδοση.

Τι είπε ο τραγουδιστής Rory Dodd

«Συνάντησα τον Meat Loaf στη Νέα Υόρκη όταν ήμουν 20 ετών και παίζαμε σε μια παράσταση στο Broadway. Ήταν ένα τεράστιο μεγαθήριο με καουμπόικο καπέλο και έλεγε «Κανείς δεν τραγουδάει δυνατότερα από μένα». Και είπα: «Λοιπόν, νομίζω ότι εγώ το κάνω» Και είπε: «Πρέπει να γνωρίσεις τον Τζίμι!» Τραγούδησα στο Bat Out of Hell και σε πολλούς άλλους δίσκους του Steinman για πολλά χρόνια μετά. Τραγουδούσα στην παράσταση Old Grey Whistle Test που είδε η Bonnie. Το Bat Out of Hell είχε γίνει τεράστια επιτυχία και είχαμε μια συμμορία μοτοσικλετιστών να μας συνοδεύει από το αεροδρόμιο στο στούντιο του BBC.

Ο Jimmy μου είχε δώσει το παρατσούκλι Icehead επειδή ήμουν από ένα ψαροχώρι στον Καναδά. Μου τηλεφωνούσε και έλεγε: «Έι, Icy! Έχω γράψει ένα τραγούδι. Θες να έρθεις να το τραγουδήσεις;» Συνήθως με έβαζε να κάνω φωνητικά για να δείξω ένα τραγούδι στον καλλιτέχνη, αλλά έγραψε το Total Eclipse of the Heart ως ένα ντουέτο για την Bonnie και εμένα. Του άρεσε η εναλλαγή των ρόλων με μια γυναικεία φωνή να κάνει το άγριο μέρος και έναν άνδρα να κάνει τον αγγελικό τενόρο».

*Με πληροφορίες από Guardian