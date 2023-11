Εκλογές στην Ολλανδία: Οδεύει προς τη νίκη ο ακροδεξιός Γκέερτ Βίλντερς

Όπως δείχνουν τα exit poll, το ακροδεξιό, αντι- ισλαμικό κόμμα για την Ελευθερία του Γκέερτ Βίλντερς αναμένεται να λάβει 35 έδρες από τις 150 του ολλανδικού κοινοβουλίου, κατακτώντας τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Ολλανδίας.

Ο απόηχος της νίκης του Βίλντερς αναμένεται να γίνει αισθητός σε όλη την Ευρώπη, καθώς σε περίπτωση που σχηματίσει κυβέρνηση, μπορεί να συμμαχήσει με άλλους ακροδεξιούς ηγέτες στην ΕΕ, διαμορφώνοντας μία νέα δυναμική στην σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Ο 60χρονος Βίλντερς, ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα του ως μέλος της φιλελεύθερης ομάδας του πρώην πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε, αλλά αποσχίστηκε για να υπηρετήσει ως ανεξάρτητος βουλευτής προτού δημιουργήσει το αντιμεταναστευτικό Κόμμα της Ελευθερίας, γνωστό ως PVV στα ολλανδικά.

Με τις πολιτικές διακηρύξεις που έχει κάνει κατά καιρούς, θεωρείται ως ο Ολλανδός εκπρόσωπος του είδους λαϊκισμού που υπερασπίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ ή ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Ακόμη, αντιμετωπίζει απειλές κατά της ζωής του λόγω των αντι-ισλαμικών του απόψεων και βρίσκεται υπό αυστηρή αστυνομική προστασία από το 2004. Το 2020, δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για κατηγορίες εξύβρισης για σχόλια που έκανε για τους Μαροκινούς μετανάστες, αλλά οι δικαστές δεν του επέβαλαν καμία ποινή.

Στην έναρξη της προεκλογικής περιόδου ήταν πολλοί λίγοι εκείνοι που θεωρούσαν τον Βίλντερς φαβορί για την νίκη, αλλά η Ντίλαν Γιεσίλγκοζ-Ζεγκέριους, διάδοχος του Ρούτε στην ηγεσία της φιλελεύθερης ομάδας, τον βοήθησε λέγοντας ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε έναν συνασπισμό μαζί με το Κόμμα της Ελευθερίας.

Ακόμη, ένας άλλος υποψήφιος που θεωρείτο φαβορί των εκλογών, ο Pieter Omtzigt, έχασε έδαφος αφού αμφιταλαντεύτηκε για το αν ήθελε πραγματικά να γίνει πρωθυπουργός.

Πέρα όμως από αυτές τις κινήσεις, ο Βίλντερς χάραξε μια πιο ρεαλιστική γραμμή, αμβλύνοντας ορισμένες από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές του και λέγοντας στους ψηφοφόρους ότι θέλει να συμμετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε μια ισχυρή εμφάνιση στις τελικές προεκλογικές συζητήσεις, εμφανιζόμενος πιο σίγουρος από τους αντιπάλους του.

Ο Βίλντερς έφερε στην προεκλογική συζήτηση την διενέργεια ενός δεσμευτικού δημοψηφίσματος για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει επίσης οι Κάτω Χώρες να αποσυρθούν από τις διεθνείς υποχρεώσεις τους για το κλίμα και έχει ζητήσει μαζική μείωση της μετανάστευσης.

Οι Κάτω Χώρες «έχουν αποδυναμωθεί σοβαρά λόγω του συνεχιζόμενου τσουνάμι ασύλου και της μαζικής μετανάστευσης», αναφέρει το κόμμα του στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Έχει δεσμευτεί να σταματήσει να στέλνει βοήθεια στην Ουκρανία και έχει ζητήσει την απαγόρευση του Κορανίου και το κλείσιμο των τζαμιών.

Παρόλα αυτά, στην ομιλία του την βραδιά των εκλογών, δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συμβιβαστεί προκειμένου να εξασφαλίσει μια συμφωνία συνασπισμού, οπότε δεν είναι σαφές πόσες από αυτές τις πολιτικές θα είναι σε θέση να εφαρμόσει.

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το κόμμα του Βίλντερς προβλέπεται πως θα κερδίσει 35 έδρες, όμως χρειάζεται 76 προκειμένου να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στη κάτω Βουλή, που αποτελείται από 150 βουλευτές.

Μετά την ανακοίνωση του Exit Poll, o Βίντερς πρότεινε έναν κεντροδεξιό συνασπισμό που θα περιλαμβάνει το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε, τη νεοϊδρυθείσα κεντροδεξιά ομάδα Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο και το Κίνημα Πολιτών Αγροτών.

Σε περίπτωση που αυτά τα κόμματα συμφωνήσουν συγκεντρώνουν 86 έδρες. Πριν από τις εκλογές, η Yesilgoz-Zegerius ανέφερε ότι μπορεί να είναι έτοιμη να κυβερνήσει μαζί με τον Wilders, αλλά υπαναχώρησε τη νύχτα των εκλογών. Το κόμμα των αγροτών δήλωσε ότι θέλει να συμμετάσχει στις συνομιλίες για τον συνασπισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, οι αναλυτές έχουν προβλέψει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον συνασπισμό θα μπορούσαν να αποδειχθούν ακόμη πιο μακροχρόνιες και περίπλοκες από ότι μετά τις προηγούμενες εκλογές του 2021, όταν οι τέσσερις εταίροι του συνασπισμού χρειάστηκαν 271 ημέρες-ρεκόρ για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Η μορφή του νέου συνασπισμού θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μεταναστευτική και κλιματική πολιτική των Κάτω Χωρών, καθώς και στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους τους.

Με την νίκη να πλησιάζει, ο Geert Wilders έγινε δέκτης συγχαρητηρίων από τον Βίκτορ Όρμπαν, την Μαρίν Λεπέν και τον Ματέο Σαλβίνι.

«Οι άνεμοι της αλλαγής είναι εδώ», ανέφερε ο Βίκτορ Όρμπαν σε ανάρτησή του συνταγμένη στα αγγλικά στο X (το πρώην Twitter), προσθέτοντας: «Συγχαρητήρια στον Χέερτ Βίλντερς για τη νίκη του» στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές.

